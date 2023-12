Pułtusk. Nagrały nagą staruszkę, wideo trafiło do sieci. Jest prokuratorskie śledztwo

Skandal wywołany przez dwie opiekunki wstrząsnął wszystkimi. Sprawę jako pierwsza nagłośniła Pułtuska Gazeta Powiatowa. Kobiety odpowiedzialne za opiekę nad starszymi i schorowanymi osobami przekroczyły wszelkie granice. Bez zgody nagrały nagą starszą kobietę. Po opublikowaniu wideo na prywatnym profilu na Facebooku sprawa trafiła do mediów.

Zaalarmowana o zachowaniu dyrektor ośrodka wyrzuciła obie kobiety z pracy, a o wszystkim powiadomiła dodatkowo policję. - Sprawa została przekazana do prokuratury z art. 191 paragraf 1 – poinformowała nas kom. Milena Kopczyńska.

Okazuje się, że oprócz konsekwencji dyscyplinarnych opiekunki odpowiedzą przed sądem. - Wszczęto postępowanie w związku z utrwaleniem i rozpowszechnieniem wizerunku nagiej osoby, do którego doszło we wrześniu 2023 r. Zbadany zostanie również wątek udostępnienia wideo w sieci internet w dniu 13 grudnia 2023 r. - powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” prok. Jolanta Świdnicka, szefowa Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. Za zarzucane czyny grozi do 3 lat więzienia.

i Autor: pultusk24.pl Pułtusk: Skandal w pułtuskim DPS-ie. Nagrały nagą staruszkę, nagranie trafiło do sieci