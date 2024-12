Śledź po warszawsku i co jeszcze? Tradycyjne świąteczne dania z Mazowsza. Znaliście wszystkie?

Napad na stację paliw w Markach! Sprawca zranił nożem pracownika i uciekł z pieniędzmi

Była godzina 17, gdy na stacji w Markach rozegrały się dramatyczne sceny. Napastnik zabrał pieniądze i uciekł. Świadkowie wezwali policję i pogotowie. Ratownicy udzielili rannemu pierwszej pomocy i zabrali go do szpitala.

Za nożownikiem ruszyli policjanci. – Ok. godz. 17 doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy – powiedział „Super Expressowi” Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

Nieoficjalnie ustaliliśmy przebieg zdarzenia. Doszło do niego na prywatnej stacji z LPG przy skrzyżowaniu al. Józefa Piłsudskiego i ul. Cmentarnej. Zamaskowany mężczyzna zażądał od pracownika pieniędzy. Gdy ten odmówił, doszło między nimi do szarpaniny. Wtedy napastnik wyjął nóż i zranił kasjera. Przerażony pracownik otworzył kasę, z której bandyta zabrał gotówkę. To kwota około 2-3 tys. zł. Nożownik najprawdopodobniej uciekł pieszo.

Na miejsce ściągnięto psa tropiącego z przewodnikiem, kryminalnych z Warszawy i oddział prewencji. Policjanci zabezpieczyli monitoring ze stacji i innych okolicznych kamer. Ranny pracownik wyszedł już ze szpitala. Rana okazała się być niegroźna.

