Nastolatka potrąciła hulajnogą kobietę. Dramat w Dniu Matki

Warszawa. Nastolatka wjechała hulajnogą w kobietę

Wiele mówi się o bezpiecznym korzystaniu z elektrycznych hulajnóg. Na chodniku to pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Niestety, co rusz w Warszawie dochodzi do wypadków. Tym razem ucierpiała 74-latka. W piątek przed godziną 19. w niczego niespodziewającą się kobietę nagle wjechały dwie dziewczyny jadą hulajnogą. Jak ustalił na miejscu reporter „Super Expressu”, 74-latka świętowała z rodziną Dzień Matki. Niestety, zakończy się on dla niej fatalnie. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. – Do potrącenia doszło w Al. Jerozolimskich, w kierunku ul. Kruczej, na wysokości przystanku Centrum 15. Piesza została potrącona przez osobę kierującą hulajnogą. 74-latka w związku z tym zdarzeniem trafiła do szpitala – poinformował w rozmowie z „Faktem” Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Dziewczyny miały tłumaczyć się nieznajomością przepisów. Kierująca była trzeźwa. Trafiła pod opiekę rodziców.