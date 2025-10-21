Natalia Jaśkiewicz z Oświęcimia zaginęła. Czy widziałeś 16-latkę? Była widziana w Warszawie

Natalia Jaśkiewicz zaginęła. Czy widziałeś 16-latkę? Była w Warszawie

Natalia Jaśkiewicz z Oświęcimia zaginęła w połowie września, a jej los pozostaje nieznany. Policja z Oświęcimia, wraz z rodziną, prowadzi intensywne poszukiwania, mające na celu odnalezienie 16-latki. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, ostatni kontakt z rodziną Natalia miała w połowie września. Od tego czasu nie powróciła do miejsca zamieszkania, a jej obecne miejsce pobytu jest nieznane.

Natalia Jaśkiewicz ma 165 cm wzrostu, niebieskie oczy i szczupłą budowę ciała. Ma ciemne włosy do ramion z charakterystyczną różową grzywką zaczesaną na boki. Nosi okulary. W dniu zaginięcia ubrana była w ciemne ubrania.

Policjanci prowadzący poszukiwania ustalili, że nastolatka była widziana na terenie Warszawy. To właśnie dlatego apel o pomoc kierowany jest również do mieszkańców stolicy i okolic.

Gdy zaginęły, były jeszcze dziećmi. Od lat trwają poszukiwania tych kobiet Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Natalii Jaśkiewicz, o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer 47 83 26 280 lub pod numer alarmowy 112” – apeluje oświęcimska policja.

Funkcjonariusze zapewniają anonimowość wszystkim osobom, które przekażą informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej. Każdy, kto widział Natalię Jaśkiewicz lub posiada jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policją.

Na łamach „Super Expressu” poruszaliśmy temat zaginionych bez śladu dzieci. Jak to możliwe, że w środku Europy człowiek po prostu znika, nie pozostawiając żadnego śladu? I co zrobić, gdy ktoś z naszych bliskich zaginie? – Nigdy nie czekamy ani 24, ani 48 godzin od zniknięcia osoby. To bardzo szkodliwy mit – mówi Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji ITAKA. Cały tekst znajdziesz TUTAJ.