Nie każdy "papier" to… papier. Gdzie wyrzucać papier toaletowy i ręcznik papierowy? Wiele osób popełnia ten błąd

Segregacja śmieci w Polsce

W trosce o klimat i środowisko warto segregować odpady. Część z nich może bowiem być poddana recyklingowy i wrócić na rynek w nowej formie. Do prawidłowej segregacji śmieci wykorzystywane są kolorowe pojemniki. Każdy z nich przeznaczony jest na inny rodzaj odpadów:

Niebieski to papier

Żółty to metale i tworzywa sztuczne

Zielony to szkło

Brązowy to bioodpady

Czarny to odpady zmieszane

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje również segregacja tekstyliów (odzieży, obuwia). Jest to teraz odrębna frakcja odpadów, które nie mogą już trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Tekstylia należy zbierać selektywnie i oddawać do specjalnych punktów zbiórki, takich jak Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) bądź wrzucać do specjalnie przygotowanych na nie kontenerów.

Nie każdy "papier" to papier

Jak się okazuje, prawidłowa segregacja odpadów nie jest taka łatwa. Część śmieci trafia do niewłaściwych pojemników! A o błędy nie tak trudno. Nie wszystko, co na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, w rzeczywistości tak oczywistym jest. Np. papier toaletowy czy ręcznik papierowy. Chociaż w swojej nazwie mają słowo "papier", to nie zawsze do pojemnika na papier powinny trafić! Jeśli te odpady są brudne, powinny trafić do kosza na odpady zmieszane. Czyste oczywiście można wyrzucić do niebieskiego pojemnika.

Co zrobić, by nie popełniać błędów przy segregacji śmieci? Warto korzystać ze strony SegregujNa5, uruchomionej przez stołeczny ratusz. Wyszukiwarka pomaga szybko rozwiązać śmieciowe dylematy związane z segregacją śmieci. Warto też zajrzeć do poniższej galerii zdjęć, w której podpowiadamy, gdzie wyrzucać te "trudniejsze" w segregacji śmieci.

