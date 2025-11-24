Uchwycił go monitoring. Tajemniczy mężczyzna poszukiwany. Chodzi o wstrząsające przestępstwo

Stołeczna policja pilnie poszukuje mężczyzny, który może mieć związek z poważnym przestępstwem na tle seksualnym.

Do zdarzenia doszło 29 czerwca w Warszawie, między Parkiem Cietrzewia a ulicami Karatową i Dukatową.

Rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia z monitoringu? Twoja pomoc może być kluczowa w ujęciu podejrzanego.

Do zdarzenia doszło w dniu 29 czerwca bieżącego roku, około godziny 21:40. Miejscem, w którym doszło do przestępstwa, był obszar pomiędzy Parkiem Cietrzewia a rogiem ulic Karatowej i Dukatowej w Warszawie. Jest to rejon, który o tej porze mógł być uczęszczany przez przechodniów, dlatego policja liczy na to, że ktoś mógł zauważyć podejrzanego mężczyznę lub inne istotne okoliczności. Wszelkie informacje, nawet te z pozoru błahe, mogą okazać się niezwykle cenne dla prowadzących sprawę funkcjonariuszy.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak pomóc w identyfikacji?

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji III intensywnie pracują nad rozwikłaniem tej bulwersującej sprawy. W związku z tym, opublikowano wizerunek osoby, która może mieć związek z przestępstwem. Zdjęcie, które udostępniono na stronie policji, pochodzą z monitoringu. Może pozwolić na identyfikację mężczyzny przez osoby, które mogły go znać lub widzieć w okolicach miejsca zdarzenia.

„Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 47 723 93 48 lub całodobowym numerem telefonu 47 723 93 50” – informuje policja.

Dodatkowo, dla osób preferujących kontakt pisemny, istnieje możliwość przekazywania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].