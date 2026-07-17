Nieprzytomny 55-latek umierał na chodniku. Oni podeszli i go okradli!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-17 12:50

Takie zachowanie powinno się piętnować na każdym kroku. 55-latek leżał nieprzytomny na chodniku, a 44-latka oraz 47-latek w obrzydliwy sposób wykorzystali bezbronność mężczyzny. Zamiast mu pomóc, okradli i zostawili na pastwę losu! Ostatecznie 55-latek trafił do szpitala, gdzie mimo starań lekarzy zmarł.

Warszawa Ursynów. Okradli, zamiast pomóc

Sytuacja miała miejsce w rejonie al. KEN na warszawskim Ursynowie. Na chodniku leżał nieprzytomny mężczyzna. 55-latek ostatecznie został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, gdzie mimo wysiłku lekarzy zmarł.

Bulwersujące jest jednak to, co działo się jeszcze przed przyjazdem karetki. Policjanci z Wydziału Kryminalnego komisariatu na Ursynowie zabezpieczyli nagrania z monitoringów i szczegółowo przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. Kamery uchwyciły, jak przed przybyciem ratowników dwie nieznane osoby podchodzą do nieprzytomnego mężczyzny i zamiast mu pomóc… kradną należące do niego rzeczy! Zabrali jego telefon komórkowy, kartę miejską, pieniądze oraz zakupy, po czym po prostu odeszli.

Polecany artykuł:

Żmija ukąsiła Jasia, pies nie przeżył. Słowa właścicielki rozrywają serce: "Syn…

44-latka oraz 47-latek zatrzymani

Policjanci ruszyli na poszukiwania "hien", które wykorzystały bezbronność umierającego mężczyzny, by się odrobinę wzbogacić.

- Intensywne czynności operacyjne doprowadziły kryminalnych do wytypowania podejrzanych. Policjanci zatrzymali 44-letnią kobietę oraz 47-letniego mężczyznę na terenie Ursynowa. Podczas przeszukania miejsca, w którym przebywali, odnaleziono m.in. skradziony telefon komórkowy oraz inne przedmioty należące do pokrzywdzonego. Zatrzymani przyznali się do kradzieży - przekazała asp. szt. Marta Haberska z ursynowskiej policji.

Śledczy przedstawili zatrzymanym zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu, dotyczące kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im za to nawet do 8 lat więzienia.

Polecany artykuł:

Obrończyni zrobiła z Łukasza Żaka ofiarę. Będzie apelacja po wyroku. „To bardzo…

Prokurator nie uwzględnił wniosku policjantów o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wobec obojga zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Zrzut z monitoringu z kradzieży na nieprzytomnym mężczyźnie. Obok miniatury z zatrzymania sprawców. Czytaj o tym na SE.
Galeria zdjęć 6

Polecany artykuł:

Robotnik zrzucił kocioł z dachu, zginął 18-latek. Ostatni świadek paraliżuje pr…
Kradzież roku w Bytomiu. Wyniósł kościelną skarbonę razem ze... stołem
Sonda
Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ
URSYNÓW
URSYNÓW WARSZAWA