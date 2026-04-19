Nowa scena dla Teatru Ateneum. Ruszyły przygotowania do 100-lecia ulubionego teatru w Warszawie

Teatr Ateneum w Warszawie przygotowuje się do hucznych obchodów swojego stulecia.

Z tej okazji planowana jest budowa nowej, nowoczesnej sceny, aby sprostać ogromnemu zainteresowaniu widzów.

Inwestycja ma kosztować około 110 mln zł i znacząco poszerzyć ofertę kulturalną Powiśla.

Nowa scena dla Teatru Ateneum

Teatr Ateneum zaczyna przygotowania do świętowania setnych urodzin. Scena przy ul. Jaracza ma hucznie obchodzić okrągły jubileusz w 2028 roku. Prezentem na tę uroczystość ma być budowa nowej sceny. Także przy ul. Jaracza w Warszawie.

O planach rozbudowy Teatru Ateneum mówili ostatnio wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra, dyrektor miejskiego biura kultury Artur Jóźwik i dyrektor Teatru Ateneum Artur Tyszkiewicz. Do tego teatru warszawiacy od lat niezmiennie uwielbiają przychodzić. Jego siłą są wybitni aktorzy. Rocznie odwiedza go ponad 60 tysięcy widzów.

- Bilety na spektakle w tym teatrze są nie do kupienia. Ateneum potrzebuje nowoczesnej i dodatkowej sceny. Mam nadzieję, że będzie to inwestycja na miarę stulecia teatru. Pierwszy krok, to wpisanie w miejscowy plan dla Powiśla Północnego funkcji terenu na potrzeby kultury – zapowiada wiceprezydentka.

Aż dwie sceny

Na działce należącej do miasta, po drugiej stronie ul. Jaracza, prawie naprzeciwko dzisiejszego teatralnego parkingu, ma powstać nowy budynek z dwiema scenami. Większa ma pomieścić ok. 300 widzów, scena kameralna – do 180 osób.

- Mam nadzieję, że dzięki planowanym dwóm nowym scenom teatr przyciągnie jeszcze więcej widzów, a zespół będzie mógł tworzyć jeszcze bardziej różnorodny repertuar. Co istotne, nowy obiekt od początku powstaje z myślą o funkcji teatralnej, to szansa, jakiej od lat nie mieli dyrektorzy warszawskich teatrów, chyba jako ostatni miał taki komfort przed laty Zygmunt Hubner, gdy powstawał Teatr Powszechny – zwraca uwagę dyrektor Artur Tyszkiewicz.

Nowy „kulturalny kwartał” Warszawy w 2030 roku

Do czerwca 2027 r. ma zostać przeprowadzony konkurs architektoniczny na nową siedzibę teatru, prace projektowe potrwają do czerwca 2028 r. Rozpoczęcie prac budowlanych to wrzesień 2028 r., a zakończenie - wrzesień 2030 r. Teatr oszacował inwestycję wstępnie na ok. 110 mln zł.

Na jubileusz 100-lecia teatru nowa scena nie będzie co prawda gotowa, ale dyrekcja ma nadzieję, że przynajmniej formalności i procedury przygotowawcze wówczas się zakończą. Gdy pytamy, czy ma już pomysł na spektakl premierowy, Artur Tyszkiewicz ze śmiechem odpowiada, że jednak najpierw chciałby rozpocząć samą budowę. – Przygotowanie przedstawienia trwa jednak krócej niż taka inwestycja – zwraca uwagę.

Po rozbudowie Ateneum ta okolica warszawskiego Powiśla stanie się kolejnym „kulturalnym kwartałem” Warszawy - w pobliżu siebie, oprócz dwóch dziś (trzech w przyszłości) budynków teatru, są Pawilon Tańca i Centrum Nauki Kopernik. No i oblegane Bulwary Wiślane.