Nowa scena dla Teatru Ateneum. Ruszyły przygotowania do 100-lecia ulubionego teatru w Warszawie

Izabela Kraj
Konsultacja: sz
2026-04-19 17:08

Teatr Ateneum zaczyna przygotowania do świętowania setnych urodzin. Scena przy ul. Jaracza ma hucznie obchodzić okrągły jubileusz w 2028 roku. Prezentem na tę uroczystość ma być budowa nowej sceny. Także przy ul. Jaracza w Warszawie.

  • Teatr Ateneum w Warszawie przygotowuje się do hucznych obchodów swojego stulecia.
  • Z tej okazji planowana jest budowa nowej, nowoczesnej sceny, aby sprostać ogromnemu zainteresowaniu widzów.
  • Inwestycja ma kosztować około 110 mln zł i znacząco poszerzyć ofertę kulturalną Powiśla.

Nowa scena dla Teatru Ateneum

O planach rozbudowy Teatru Ateneum mówili ostatnio wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra, dyrektor miejskiego biura kultury Artur Jóźwik i dyrektor Teatru Ateneum Artur Tyszkiewicz. Do tego teatru warszawiacy od lat niezmiennie uwielbiają przychodzić. Jego siłą są wybitni aktorzy. Rocznie odwiedza go ponad 60 tysięcy widzów.

- Bilety na spektakle w tym teatrze są nie do kupienia. Ateneum potrzebuje nowoczesnej i dodatkowej sceny. Mam nadzieję, że będzie to inwestycja na miarę stulecia teatru. Pierwszy krok, to wpisanie w miejscowy plan dla Powiśla Północnego funkcji terenu na potrzeby kultury – zapowiada wiceprezydentka.

Aż dwie sceny

Na działce należącej do miasta, po drugiej stronie ul. Jaracza, prawie naprzeciwko dzisiejszego teatralnego parkingu, ma powstać nowy budynek z dwiema scenami. Większa ma pomieścić ok. 300 widzów, scena kameralna – do 180 osób.

- Mam nadzieję, że dzięki planowanym dwóm nowym scenom teatr przyciągnie jeszcze więcej widzów, a zespół będzie mógł tworzyć jeszcze bardziej różnorodny repertuar. Co istotne, nowy obiekt od początku powstaje z myślą o funkcji teatralnej, to szansa, jakiej od lat nie mieli dyrektorzy warszawskich teatrów, chyba jako ostatni miał taki komfort przed laty Zygmunt Hubner, gdy powstawał Teatr Powszechny zwraca uwagę dyrektor Artur Tyszkiewicz.

Nowy „kulturalny kwartał” Warszawy w 2030 roku

Do czerwca 2027 r. ma zostać przeprowadzony konkurs architektoniczny na nową siedzibę teatru, prace projektowe potrwają do czerwca 2028 r. Rozpoczęcie prac budowlanych to wrzesień 2028 r., a zakończenie - wrzesień 2030 r. Teatr oszacował inwestycję wstępnie na ok. 110 mln zł.

Na jubileusz 100-lecia teatru nowa scena nie będzie co prawda gotowa, ale dyrekcja ma nadzieję, że przynajmniej formalności i procedury przygotowawcze wówczas się zakończą. Gdy pytamy, czy ma już pomysł na spektakl premierowy, Artur Tyszkiewicz ze śmiechem odpowiada, że jednak najpierw chciałby rozpocząć samą budowę. – Przygotowanie przedstawienia trwa jednak krócej niż taka inwestycja – zwraca uwagę.

Po rozbudowie Ateneum ta okolica warszawskiego Powiśla stanie się kolejnym „kulturalnym kwartałem” Warszawy - w pobliżu siebie, oprócz dwóch dziś (trzech w przyszłości) budynków teatru, są Pawilon Tańca i Centrum Nauki Kopernik. No i oblegane Bulwary Wiślane.

