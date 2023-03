Śmigłowce i wybuchy nad Rembertowem i Piasecznem! Wojsko ostrzega mieszkańców, co się dzieje?

Gmina Góra Kalwaria. Otwarcie nowego centrum handlowego. Park Glinianka zaprasza!

W czwartek, 30 marca, oficjalnie otwarto nowe centrum handlowe Park Glinianka. Park handlowy znajduje się w Łubnej pod Warszawą przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Wesołej, w niedalekim sąsiedztwie stacji Orlen. Inwestycja została zrealizowana przez spółkę w grupy REDKOM Development.

W obiekcie swoje obiekty otworzyli między innymi Carrefour, Sinsay, TEDi, KiK, Pepco czy też Rossmann! A obok typowej dla parków funkcji handlowej na terenie inwestycji powstały również: strefa gastronomiczna i relaks. Lista ta będzie się jeszcze oczywiście wydłużać. Docelowo, na powierzchni 10 000 mkw., znajdzie się kilkanaście punktów handlowo-usługowych.

– Park handlowy w Łubnej to bardzo dobry przykład modelowej inwestycji, która na lokalne rynki dostarczyć ma bogatą, zróżnicowaną ofertę handlową, usługową i rekreacyjną. Projekt w Łubnej zaspokoi większość codziennych potrzeb okolicznych mieszkańców, a jednocześnie dostarczy dodatkowych funkcji w postaci stref food trucków oraz rekreacyjnej. Obok parku powstanie między innymi plac zabaw dla dzieci, jak również boisko do piłki plażowej. Na terenie naszego obiektu interesujące możliwości spędzenia wolnego czasu znajdą wszyscy: od najmłodszych do najstarszych – mówi Łukasz Komierowski, Prezes REDKOM Development, dewelopera projektu.