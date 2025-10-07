Nowe centrum handlowe powstaje w Warszawie. Znamy szczegóły inwestycji!

Na terenie warszawskich Siekierek, w dzielnicy Mokotów, ruszyła budowa nowoczesnej galerii handlowej Plac Wiślany. Inwestor, firma APM Development, uzyskał już prawomocne pozwolenie na budowę, a pierwsze prace budowlane zostały już rozpoczęte.

Plac Wiślany powstaje przy skrzyżowaniu al. Polski Walczącej z ulicą Batalionu AK Bałtyk. Zmotoryzowani klienci będą mogli skorzystać z podziemnego parkingu, a dogodny dojazd zapewni dwupasmowa aleja Polski Walczącej łącząca się z Trasą Siekierkowską.

Dla pieszych przewidziano dogodne dojścia z pobliskich osiedli, a także przystanki komunikacji miejskiej i parking rowerowy.

Ponad 30 sklepów i nowoczesna przestrzeń usługowa

Galeria zaoferuje ponad 30 sklepów i punktów usługowych, a także rozbudowaną część gastronomiczną. Jednym z głównych najemców będzie sieć Biedronka, która zajmie lokal o powierzchni 1 260 m kw. i stanie się kluczowym partnerem inwestycji.

Projekt powierzono pracowni Grupa AT, która zaprojektowała obiekt z myślą o „dużej ilości światła dziennego, szerokich wygodnych pasażach i nowoczesnym designie”. W bezpośrednim sąsiedztwie galerii powstanie skwer parkowy: zieleń strefy wejściowej ma stać się dodatkową przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców.

Plac Wiślany połączy zakupy z rekreacją

Inwestor przewiduje, że Plac Wiślany ma stać się centrum życia kulturalnego i towarzyskiego dzielnicy, dzięki planowanym eventom oraz animacjom dla dzieci.

Galeria ma być otwarta na wiosnę 2027 roku. Operatorem ds. wynajmu powierzchni handlowych została firma Mallson Polska, która odpowiada również za koncepcję komercyjną obiektu.

Siekierki to część Mokotowa, która dynamicznie się rozbudowuje. Nowa galeria ma szansę stać się centrum handlowo-kulturalnym dla mieszkańców okolicznych osiedli. Szczególnie rodzin z dziećmi. Dzięki lokalizacji i różnorodnej ofercie Plac Wiślany będzie przyciągał nie tylko klientów z najbliższego otoczenia, lecz także osoby dojeżdżające z innych części miasta.

Galeria ma łączyć funkcje zakupowe i społeczne. Będzie miejscem spotkań, wydarzeń, a także przystanią wypoczynku w strefie zieleni.

