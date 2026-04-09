Od soboty zaczyna się wielki remont torowiska. Przez najbliższe półtora miesiąca dojazd do biurowego serca Woli będzie prawdziwym wyzwaniem!

Wielki remont torowiska na Woli spowoduje półtora miesiąca utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Zmiany w kursowaniu tramwajów i zamknięte przejazdy to efekt modernizacji skrzyżowania Towarowej i Grzybowskiej.

Sprawdź szczegółowe trasy objazdów i nowe rozkłady jazdy, aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego.

Warszawa ulica Towarowa i Grzybowska. Największy plan remontowy od lat.

Tramwaje Warszawskie zapowiadają modernizację blisko 12,5 km torów w ramach 36 oddzielnych zadań.

„Efektem tegorocznych napraw będzie m.in. zniesienie wielu ograniczeń prędkości dla tramwajów czy podwyższenie komfortu przejazdu” – deklaruje Konrad Niklewicz z zarządu Tramwajów Warszawskich. Pierwsze na liście jest strategiczne skrzyżowanie na Woli.

Prace przy Towarowej i Grzybowskiej, tuż obok Muzeum Powstania Warszawskiego, ruszają już w sobotę, 11 kwietnia i potrwają około półtora miesiąca. To nie przypadek, że remont torów jest skoordynowany z przebudową ulicy Grzybowskiej, gdyż to pozwoli uniknąć ponownego zamykania ulicy. Stare, wysłużone torowisko z 2001 roku zostanie zastąpione nowoczesną konstrukcją, a przystanki przejdą całkowitą metamorfozę.

Tramwaje Warszawskie już projektują kompleksowy remont całego odcinka ulicy Towarowej, od Okopowej aż do Placu Zawiszy

Weekendowy paraliż. Tak pojedziesz 11-12 kwietnia

Pierwszy weekend to montaż tymczasowego rozjazdu, co oznacza całkowite wstrzymanie ruchu tramwajowego na Towarowej między Okopową a Placem Zawiszy. Przygotuj się na fundamentalne zmiany w kursowaniu kluczowych linii. Wstrzymane zostanie kursowanie tramwajów linii 1 i 27, a 22 i 24 zmienią swoje trasy. Uruchomione będą dwie tramwajowe linie uzupełniające 71 i 72 oraz zastępcza linia autobusowa Z-1.Tramwaje linii 22 będą kursowały między Rondem Wiatraczna a pętlą Banacha, czyli od Placu Zawiszy pojadą ulicą Grójecką na Ochotę, składy linii 24 dojadą do Ronda Daszyńskiego, ze swojej trasy na ulicy Młynarskiej pojadą w Wolską, dalej w Skierniewicką do Kasprzaka i Prostej, następnie z Ronda Daszyńskiego jako linia 72 zostaną skierowane do Alei Jana Pawła II, potem: Aleją „Solidarności”, Okopową, Aleją Jana Pawła II do Broniewskiego i pętli Piaski.Natomiast w przeciwnym kierunku tramwaje linii 72 pojadą z Piasków do Ronda Daszyńskiego i dalej, jako 24, na Nowe Bemowo, trasa uzupełniającej linii 71 będzie prowadziła z Żerania Wschodniego lub Annopola na Cmentarz Wolski ulicami: Rembielińską, Wysockiego, Odrowąża, Starzyńskiego, Słomińskiego, Okopową, Wolską.Autobusy linii zastępczej Z-1 będą kursowały z pętli Esperanto ulicami Anielewicza, Okopową, Towarową, Prostą, Żelazną do Placu Starynkiewicza.

Główny etap utrudnień. Zmiany od 13 kwietnia do końca maja

Od poniedziałku, 13 kwietnia, dzięki nowemu rozjazdowi, tramwaje od strony Ochoty dojadą do Ronda Daszyńskiego. To kluczowa informacja dla tysięcy osób pracujących w biurowym zagłębiu Woli. Mimo to utrudnienia pozostaną znaczące. Tym samym utrzymany zostanie dojazd do „zagłębia biurowego” oraz przesiadka do linii metra M2. Na tory wróci „jedynka”, ale na krótszej trasie, z P+R Al. Krakowska do Ronda Daszyńskiego. Kursowanie tramwajów linii 27 pozostanie zawieszone, a 22, 71 oraz 24 i 72 nie zmieni się. Uruchomiona zostanie uzupełniająca linia tramwajowa 74 z Ronda Wiatraczna do Ronda Daszyńskiego, po odcinku trasy linii 24. Zmieni się nieco trasa Z-1 – autobusy dojadą z pętli Esperanto do Ronda Daszyńskiego.

To dopiero początek. Cała Towarowa do remontu

Modernizacja skrzyżowania to zaledwie preludium do znacznie większych prac. Tramwaje Warszawskie już projektują kompleksowy remont całego odcinka ulicy Towarowej, od Okopowej aż do Placu Zawiszy. Prace te mają zakończyć się przed planowanym na 2027 rok remontem wiaduktów na Placu Zawiszy. W najbliższych miesiącach roboty przeniosą się w inne newralgiczne punkty miasta. Pasażerów i kierowców czekają kolejne wyzwania, m.in. w Alejach Jerozolimskich i Moście Poniatowskiego, Alei „Solidarności” przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II, Alei Niepodległości przy Trasie Łazienkowskiej,Ulicy Grójeckiej i Puławskiej.

