Odrażające zachowanie 23-latka. Zaczepiał małe dziewczynki w parku i robił im zdjęcia!

Dzieci nie mogły czuć się zbyt bezpiecznie w Parku Henrykowskim na Białołęce w Warszawie. Kręcił się po nim 23-latek, który zaczepiał małe dziewczynki i robił im zdjęcia! Gdy te pytały go, po co to robi, odpowiadał, że „chce popatrzeć, bo lubi dziewczynki w tym wieku”. Na miejscu interweniowali strażnicy miejscy. 23-latek został przekazany policji.