Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szok!

Odwiedziliśmy popularne targowisko w Warszawie. Wędliny wygrzewały się na słońcu!

Małgorzata Kowalska alig 15:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Odwiedziliśmy popularne targowisko przy ul. Namysłowskiej w Warszawie. To, co tam zobaczyliśmy, mrozi krew w żyłach! Pośród ubrań i domowych powideł w słoneczny dzień w skrzynkach bez żadnej osłony leżały wędliny! Nie odstraszało to jednak kupujących, którzy chętnie gromadzili się wokół towaru.