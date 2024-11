Aż cztery pasy ruchu w każdą stronę. To będzie najszersza autostrada w Polsce. Decyzja zapadła

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Ojciec 16-latka oburzony podcastem

Podcast "Sprawy Rodzinne" na Youtubie poświęcony zaginięciu Krzysztofa Dymińskiego wywołał niemałe poruszenie w gronie rodziny nastolatka. Jego ojciec opublikował na swoim profilu facebookowym długi wpis, w którym krytykuje autorkę nagrania, zarzucając jej pojawienie się "wielu nieścisłości i nieprawdy". Daniel Dymiński przekonuje, że kobieta wykorzystuje w podcaście wypowiedzi wyrwane z kontekstu, a do tego "przeinacza fakty, nierzetelnie buduje scenariusze tego, co się wydarzyło".

- Wiem, kto jest autorem tego opracowania. Ta Pani już wcześniej manipulowała faktami, przerabiała nasze rodzinne zdjęcia pod swoje wymyślone teorie, po czym naprędce je usuwała. Jedynym jej celem jest ukazanie naszej rodziny w złym świetle. A na to nie ma mojej zgody - pisze ojciec zaginionego 16-latka.

Na kanale "Sprawy Rodzinne" pojawiła się już odpowiedź kobiety, która przedstawia się jako Zuzanna. Autorka podcastu zwraca uwagę, że sama padła ofiarą przeinaczenia tego, co pojawiło się w nagraniu, podkreślając m.in., że wybrane media przypisały jej autorstwo słów, które tylko cytowała. Dalsza część tekstu poniżej.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego

Cytat z artykułu na stronie Radio Zet : „Twórczyni podcastu twierdzi, że przed zaginięciem Krzysztof Dymiński rozstał się ze swoją dziewczyną za ktorą nie przepadała jego matka”. I następny cytat, tym razem z artykułu „NaTemat”: „Rodziców Krzysztofa Dymińskiego najbardziej zabolał fragment, w którym autorka podcastu wyjaśnia jakoby przed zaginięciem 16 letni Krzysztof zerwał ze swoją dziewczyną gdyż ta nie przypadła do gustu jego mamie i czuł z jej strony presję” A poniżej to, co faktycznie pojawiło sie w podcaście: „Według rodziców, Dziewczyna nie była gotowa na związek na co z kolei liczył Krzysztof. W internecie można znaleźć komentarz sugerujący że było wręcz odwrotnie.” „Autorka jednego z postów twierdzi CYTAT*: Niech oni dadzą tej dziewczynie spokój. To Krzysiek z nią zerwał bo ona nie podobała sie matce *KONIEC CYTATU”

- czytamy na kanale "Sprawy Rodzinne".

16-letni Krzysztof Dymiński zaginął 27 maja 2023 r., po tym jak wyszedł z rodzinnego domu pod Ożarowem Mazowieckim z zamiarem udania się do Warszawy. Ostatni raz był widziany w okolicy mostu Gdańskiego. Do tej pory nie został odnaleziony ani nie udało się wyjaśnić, co mogło stać za jego zniknięciem.