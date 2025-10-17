Opel zmiażdżony na drzewie, kierowca zmarł. Policja wydała pilny komunikat

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-17 17:11

Śledczy badają przyczyny tajemniczego wypadku. We wsi w okolicach Wyszkowa kierowca opla nagle zjechał z drogi i uderzył w pień drzewa. Mimo akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować. Teraz sprawę badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze mają ważny apel do wszystkich świadków tej tragedii.

Sitne. Tajemniczy wypadek. Policja apeluje do świadków, potrzebna pomoc w ustaleniu sprawcy

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, Wydział Dochodzeniowo – Śledczy prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie wypadku drogowego, który miał miejsce 6 października 2025 roku około godziny 15 w miejscowości Sitne. Kierujący samochodem osobowym oplem o numerze rejestracyjnym WWL 3877F zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia kierujący doznał obrażeń ciała i z miejsca został przetransportowany do szpitala. Nie udało się go uratować.

„Wszystkie osoby, które były naocznymi świadkami lub posiadają nagranie zdarzenia na wideorejestratorze, mogące pomóc w ustaleniu sprawcy proszone są o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym KPP Wołomin ul. Wileńska 43 a, 05-200 Wołomin tel. 47 72 47 281 lub 47 72 47 286” – apeluje wołomińska policja.

Polecany artykuł:

65-latek oblał partnerkę benzyną i groził podpaleniem. Wszystko przez grę w kar…
Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy

Sitne. Sprawę wypadku bada prokuratura

Dochodzie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

Polecany artykuł:

Uderzył śmigłem w linię wysokiego napięcia i leciał dalej. Pilot Black Hawka us…
Kierowca uderzył oplem w drzewo, nie przeżył. Policja szuka sprawcy
5 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA WOŁOMIN