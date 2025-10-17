Opel zmiażdżony na drzewie, kierowca zmarł. Policja wydała pilny komunikat

Sitne. Tajemniczy wypadek. Policja apeluje do świadków, potrzebna pomoc w ustaleniu sprawcy

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, Wydział Dochodzeniowo – Śledczy prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie wypadku drogowego, który miał miejsce 6 października 2025 roku około godziny 15 w miejscowości Sitne. Kierujący samochodem osobowym oplem o numerze rejestracyjnym WWL 3877F zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia kierujący doznał obrażeń ciała i z miejsca został przetransportowany do szpitala. Nie udało się go uratować.

„Wszystkie osoby, które były naocznymi świadkami lub posiadają nagranie zdarzenia na wideorejestratorze, mogące pomóc w ustaleniu sprawcy proszone są o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym KPP Wołomin ul. Wileńska 43 a, 05-200 Wołomin tel. 47 72 47 281 lub 47 72 47 286” – apeluje wołomińska policja.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sitne. Sprawę wypadku bada prokuratura

Dochodzie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.