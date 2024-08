Ostrobramska do remontu. Ruszyła przebudowa skrzyżowania z ul. Poligonową. Obok kładki powstaną nowe przejścia dla pieszych

Leczyły się tu komunistyczne elity, w tym pierwsza dama PRL-u. Dziś to miejsce grozy! Odwiedziliśmy opuszczony szpital

Sekretne miejsca na mapie Polski. To prawdziwie bajkowe perełki!

Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy, co Jarosław Kaczyński ma w mieszkaniu! Wnętrze willi na Żoliborzu jak muzeum

Warszawa. Ostrobramska do remontu. Ruszyła przebudowa skrzyżowania z ul. Poligonową

Zapowiadany od dawna remont ul. Ostrobramskiej staje się faktem. Roboty drogowe już ruszyły, pierwsza łopata już wbita i drogowcy uwijają się, żeby zdążyć przed terminem. Wykonawca ma jeszcze ok. 3 miesięcy na ich zakończenie. Prace mają kosztować 2,5 mln zł. W połowie lipca Zarząd Dróg Miejskich zakończył przetarg. Z 5 firm, które złożył oferty wygrało przedsiębiorstwo Traffic Polska. Co dokładnie zmieni się na Ostrobramskiej? - W zachodniej części skrzyżowania, przez ulicę Ostrobramską wytyczone zostanie nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Wyremontujemy zniszczone chodniki wzdłuż Ostrobramskiej. Wyspy dzielące ul. Ostrobramską i ul. Poligonową zostaną poszerzone do 2,5 m. Nowy przejazd rowerowy powstanie również przy skrzyżowaniu z ulicą Grenadierów. Dodatkowo stworzymy tam drogę rowerową od ulicy Białowieskiej – mówi Jakub Dybalski z ZDM.

Co dalej ze starą kładką? Urzędnicy zapowiadają, że ta przy Grenadierów zostaje i będzie dalej służyła pieszym. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy okoliczni mieszkańcy doczekają się przejścia dla pieszych przy C.H. Promenada. Z niewygodnego przejścia nad jezdnią korzystają codziennie tłumy pasażerów komunikacji miejskiej i klientów galerii handlowej. Urzędnicy wspomnieli o planach przebudowy tego miejsca, mają w tej sprawie porozumieć się z zarządem Promenady. Kiedy to nastąpi? - Nie znamy na razie terminu. W tej chwili skupiamy się na zachodnim skrzyżowaniu – mówi Dybalski.