Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski. "Żółte" alerty pozostaną w mocy aż do rana

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami w całej Polsce (28/29.04.2026)

W nocy z 28 na 29 kwietnia w całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców wszystkich województw przed przymrozkami. Komunikaty pozostaną ważne od godziny 22:00 aż do 7:00 rano.

- Noc z wtorku na środę będzie bardzo mroźna. W całym kraju spodziewamy się przymrozków i spadku temperatury minimalnej od -1 do -4°C. Przy gruncie temperatura spadnie nawet do -8°C - powiedział w rozmowie z PAP synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz.

Nocne prognozy wskazują na niewielkie oraz umiarkowane zachmurzenie, w niektórych regionach wzrastające do dużego. Wiatr będzie przeważnie słaby, a silniejszych podmuchów doświadczą jedynie mieszkańcy Warmii, Mazur i okolic Zatoki Gdańskiej. Wschodnie i północno-wschodnie krańce Polski muszą przygotować się na możliwe przelotne opady deszczu, śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

Prognoza IMGW na środę, 29 kwietnia

Środa 29 kwietnia przyniesie po mroźnej nocy zróżnicowane temperatury.

„Temperatura maksymalna od około 7°C na północnym wschodzie, miejscami na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10°C; 12°C na przeważającym obszarze kraju, do 14°C; 15°C na krańcach zachodnich” - czytamy w prognozie IMGW.

W ciągu dnia zachmurzenie ponownie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające od dużego. Wschodnie i północne województwa mogą spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. IMGW zapowiada, że kolejna noc również przyniesie przymrozki. Synoptycy najprawdopodobniej wydadzą więc nowe alerty.

