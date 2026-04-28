Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski. "Żółte" alerty pozostaną w mocy aż do rana

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-28 22:47

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek, 28 kwietnia ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obejmują terytorium całego kraju. Synoptycy zapowiadają trudne warunki pogodowe, utrzymujące się do środowego poranka. Na co trzeba będzie uważać w najbliższych godzinach?

Autor: Unsplash / Lasse Møller; IMGW/ Materiały prasowe

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami w całej Polsce (28/29.04.2026)

W nocy z 28 na 29 kwietnia w całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców wszystkich województw przed przymrozkami. Komunikaty pozostaną ważne od godziny 22:00 aż do 7:00 rano. 

- Noc z wtorku na środę będzie bardzo mroźna. W całym kraju spodziewamy się przymrozków i spadku temperatury minimalnej od -1 do -4°C. Przy gruncie temperatura spadnie nawet do -8°C - powiedział w rozmowie z PAP synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz. 

Nocne prognozy wskazują na niewielkie oraz umiarkowane zachmurzenie, w niektórych regionach wzrastające do dużego. Wiatr będzie przeważnie słaby, a silniejszych podmuchów doświadczą jedynie mieszkańcy Warmii, Mazur i okolic Zatoki Gdańskiej. Wschodnie i północno-wschodnie krańce Polski muszą przygotować się na możliwe przelotne opady deszczu, śniegu oraz deszczu ze śniegiem

Prognoza IMGW na środę, 29 kwietnia

Środa 29 kwietnia przyniesie po mroźnej nocy zróżnicowane temperatury.

„Temperatura maksymalna od około 7°C na północnym wschodzie, miejscami na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10°C; 12°C na przeważającym obszarze kraju, do 14°C; 15°C na krańcach zachodnich” - czytamy w prognozie IMGW.

W ciągu dnia zachmurzenie ponownie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające od dużego. Wschodnie i północne województwa mogą spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. IMGW zapowiada, że kolejna noc również przyniesie przymrozki. Synoptycy najprawdopodobniej wydadzą więc nowe alerty.

Niecodzienna eskorta strażników miejskich z Warszawy - zobacz zdjęcia:

Niecodzienna eskorta strażników miejskich z Warszawy
Galeria zdjęć 5
Dramat setek rodzin pod Warszawą! Nowa autostrada zburzy ich domy?! „Żyjemy na bombie”
Co nas czeka?
Klimat. Jak zmieni się nasze życie? Ile mamy czasu? | CO NAS CZEKA? #6 - prof. Szymon Malinowski
Co nas czeka?
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

