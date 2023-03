Horror! 48-latek zgotował swojej partnerce piekło. „Bił, kopał, dusił i wyzywał”

Otwock. 31-latka ofiarą przemocy domowej

Otwoccy policjanci zostali zawiadomieni o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie Otwocka. Na miejsce natychmiast udał się załoga patrolowo-interwencyjną. Okazało się, że 31-letnia kobieta oraz jej 11-letnia córka przezywają piekło!

- Po upływie zaledwie kilku minut policjanci potwierdzili zgłoszenie. W rozmowie z kobietą ustalili, że jej konkubent znęca się nad nią poprzez wszczynanie awantur, bicie i kopanie jej po całym ciele, duszenie i wyzywanie. Jak nadmieniała, mężczyzna w amoku złości stosuje również przemoc psychiczną wobec jej 11-letniej córki, którą ciągle wyzywa i poniża - przekazała mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej policji.

Agresor zatrzymany

Funkcjonariusze nie czekali, aż dojdzie do tragedii. Zatrzymali podejrzanego o stosowanie przemocy domowej 48-latka, który był pijany, i osadzili go w policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący znęcania. - Po wykonaniu z nim czynności procesowych, prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych. Niebawem rozliczy go sąd. Za znęcanie kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności – przekazała mł. asp. Paulina Harabin. - Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Otwocku - dodała policjantka.