Już jest!

Otworzyli nowy most w Warszawie. Wielkie tłumy na otwarciu nowej kładki dla pieszych i rowerzystów

To pierwsza taka przeprawa przez Wisłę. Piesi i rowerzyści nie będą musieli uciekać przed pędzącymi samochodami – cały most jest dla nich! W czwartek (28 marca) wieczorem bez pompy i przemówień otwarty został most pieszo-rowerowy, łączący Pragę-Północ ze Śródmieściem. Na otwarcie przyszły tłumy warszawiakow.