Państwowy deweloper chce wyburzyć ponad 20 bloków w Wilanowie! Aktywiści alarmują

Państwowy deweloper Polski Holding Nieruchomości S.A. chce wyburzyć 23 bloki na Wilanowie! Według aktywistów z Miasto Jest Nasze (MJN) ma zniknąć także cała zieleń. O sytuacji poinformowała aktywistka Marta Marczak, która dowiedziała się o wyburzeniu bloków na osiedlu Wilanów III.

"Od pięciu lat razem z rodziną mieszkam na Wilanowie Wysokim. Zamieszkaliśmy tu, bo mój syn ma astmę i szukaliśmy miejsca, w którym nie ma dużego ruchu samochodowego. A teraz wyobraźcie sobie moment, kiedy dowiedziałam się, że część mojego osiedla ma zostać wyburzona" - napisała na platformie X.

Aktywistka wyjaśniła, że chodzi o 23 bloki, które chce wyburzyć Polski Holding Nieruchomości S.A. Zaznaczyła, że miejsce, w którym mieszka jest modelowym, modernistycznym osiedlem, które powstało w latach 80. dla przedstawicieli ówczesnej władzy państwowej. "Mieszkańcy Warszawy nazywają je czasem Zatoką Czerwonych Świń" - dodała.

Na ten emocjonalny wpis zareagowała Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich na prezydenta Warszawy, która również na platformie X napisała, że państwowy holding postanowił wyburzyć część osiedla na Wilanowie i oddać grunty prywatnym deweloperom.

PHN S.A. wyjaśnia

Do doniesień w opublikowanym na swojej stronie oświadczeniu odniósł się Polski Holding Nieruchomości S.A. Odnosząc się do wpisu Magdaleny Biejat podkreślił, że nigdy nie planował i nie zamierza oddać lub sprzedawać innym deweloperom należącej do niego nieruchomości w Warszawie, na tzw. Wilanowie Wysokim.

"Na posiadanych 4,3 ha w rejonie al. Wilanowskiej i ul. Lenza/Kubickiego, ul. Królowej Marysieńki i Marconich Grupa PHN planuje, po wyburzeniu starych zdegradowanych budynków, wybudować w czterech etapach zespół 16 budynków wielorodzinnych, na ok. 600-800 mieszkań w średnim standardzie" - wyjaśnił.

Zaznaczył również, że to właśnie z myślą o nich w kompleksie, projektowanym na podstawie specustawy, przewidziano ogólnodostępne urządzone tereny wypoczynku oraz rekreacji lub sportu (UTWORS) o powierzchni ok. 0,5 ha, usytuowane w środku projektowanego osiedla oraz przedszkole dla 120 dzieci wraz z placem zabaw, również z zaplanowaną zielenią. "Terenów zielonych będzie więcej niż dotychczas" - podkreślił.

"Potencjalna inwestycja jest w trakcie uzgodnień i analiz, a termin rozpoczęcia prac przygotowawczych i budowlanych nie jest znany" - dodał.