Pasażerowie komunikacji w Warszawie w furii! Totalny absurd

Totalny paraliż w Warszawie. Pasażerowie komunikacji miejskiej w furii

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa trwa od ponad roku. Od poniedziałku, 11 września mieszkańcy zmagają się z kolejną już, nową organizacją ruchu. Jest to właściwie objazd objazdu, który obowiązywał od 20 lipca. Zmiana polega na zamknięciu wlotu ul. Sułkowickiej od strony ul. Gagarina. Oznacza to, że autobusy miejskie muszą z niej skręcać wcześniej - w ul. Sielecką, koło Szpitala Czerniakowskiego, do ul. Chełmskiej - jednej z najbardziej zakorkowanych ulic!

Korek tam ciągnie się także poza godzinami szczytu. W przypadku np. linii 141 przekłada się to na mocno opóźnione odjazdy ze wszystkich przystanków na długiej trasie między Okęciem a Witolinem.

W poniedziałek pod facebookowym wpisem Warszawskiego Transportu Publicznego, przypominającym o zmianach w kierunku centrum oraz o „sygnałach, że tworzą się duże korki w tym rejonie”, wylała się fala złości mieszkańców Warszawy. Pasażerowie komunikacji miejskiej są wściekli. Skarżą się, że trasa, którą niegdyś pokonywali w godzinę teraz trwa nawet godzinę i czterdzieści minut. Z kolei wspomniany wcześniej autobus linii 141 nazywają autobusem widmo, ponieważ potrafi przyjechać nawet z półtora godzinnym opóźnieniem! Pojawiają się również w zdjęcia zbłąkanych na wąskich uliczkach miejskich kolosów, które z trudem przejeżdżają, najwidoczniej próbując sprytnie objechać objazd.

We wtorek (12 września) Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego uspokaja, że sytuacja nie wygląda już tak drastycznie. - W głównym rejonie wprowadzonych objazdów, czyli na Gagarina i w okolicy, autobusy nie notują nadmiernych opóźnień. Większe, kilkunastominutowe opóźnienia w godzinach szczytu mają autobusy na ul. Chełmskiej - przekazał.

Utrudnienia mają potrwać do 17 września.

Zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym. Jak kursują autobusy?

131

tylko w kierunku krańca DW. CENTRALNY:

SADYBA/WILANÓW – … – Gagarina – Sielecka – Chełmska – Dolna – Puławska – Waryńskiego – … – DW. CENTRALNY

167

tylko w kierunku krańca STARE BEMOWO/FORT RADIOWO

SIEKIERKI-SANKTUARIUM – … – Bartycka – Czerniakowska – Trasa Łazienkowska – Wawelska – … – STARE BEMOWO/FORT RADIOWO

168

tylko w kierunku krańca SPARTAŃSKA:

WITOLIN – … – Gagarina – Sielecka – Chełmska – Belwederska – Bagatela – … – SPARTAŃSKA

180

tylko w kierunku krańca CHOMICZÓWKA:

WILANÓW – … – Gagarina – Sielecka – Chełmska – Belwederska – Al. Ujazdowskie – … – CHOMICZÓWKA

N31

tylko w kierunku krańca DW. CENTRALNY:

WILANÓW – … – Sobieskiego – Belwederska – Bagatela – … – DW. CENTRALNY

N81

tylko w kierunku krańca DW. CENTRALNY:

SARMACKA – … – Sobieskiego – Belwederska – Bagatela – … – DW. CENTRALNY