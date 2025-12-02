Pies wyniuchał wór mefedronu w piwnicy. 25-latek z Warszawy zatrzymany

Policjanci z Bemowa zatrzymali 25-latka, u którego znaleziono znaczne ilości narkotyków.

Pies służbowy odegrał kluczową rolę, wykrywając 3 kg mefedronu i prawie 200 g marihuany w piwnicy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany – co jeszcze odkryto podczas przeszukania?

Bemowo. Składowisko narkotyków w piwnicy

Kryminalni z Bemowa wpadli do jednego z mieszkań, gdzie miały znajdować się znaczne ilości środków odurzających. Otrzymany sygnał uruchomił lawinę zdarzeń, która doprowadziła do aresztowania młodego mężczyzny i zabezpieczenia narkotyków o czarnorynkowej wartości liczonej w setkach tysięcy złotych.

Podczas przeszukania lokalu 25-latka, policjanci znaleźli w łazience torebkę z suszem roślinnym. Co więcej, w mieszkaniu zabezpieczono również gotówkę w kwocie niemal 50 tysięcy złotych. To jednak był dopiero początek. Większe odkrycie miało miejsce w piwnicy. Na miejsce wezwano przewodnika z psem służbowym, specjalistę w wykrywaniu zapachu narkotyków. Pies prędko zasygnalizował obecność zakazanych substancji. Były to aż 3 kilogramy mefedronu oraz prawie 200 gramów suszu roślinnego.

Warszawska policja walczy z narkotykowym biznesem na owianej złą sławą ulicy Brzeskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zarzuty i tymczasowy areszt za posiadanie narkotyków

Policjanci szybko ustalili, że 25-latek posiada liczne rejestracje procesowe i był już wcześniej notowany za inne przestępstwa narkotykowe. Po zgromadzeniu kompleksowego materiału dowodowego, w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna może wyjść na wolność dopiero po "trzydziestce", bo za popełnione przestępstwo grozi mu nawet do 10 lat więzienia.