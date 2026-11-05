Pilny alarm w Warszawie! Zaginął 9-letni Maciek, wsiadł do autobusu i ślad po nim zaginął

Maciek ma 9 lat, około 150 cm wzrostu i waży 55 kg. W chwili zaginięcia ubrany był w czarne buty, czarne spodnie oraz niebieską kurtkę w różnych odcieniach. Jego znakami szczególnymi są akcesoria z popularnej gry „Minecraft”: zielono-czarna czapka oraz dwa małe, zielono-czarne plecaki z tym samym motywem.

Z ustaleń wynika, że ostatni pewny ślad prowadzi na przystanek autobusowy Stepińska. To właśnie tam o godzinie 11:10 Maciek wsiadł do autobusu linii 180, który jechał w kierunku pętli Chomiczówka. Od tego momentu jego los jest nieznany.

Jak możesz pomóc? Każda informacja jest kluczowa

Policja oraz rodzina proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogły podróżować wspomnianą linią autobusową lub przebywały w okolicach jej trasy we wtorek około południa.

Jeśli masz jakiekolwiek informacje na temat Maćka, niezwłocznie skontaktuj się z policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Ważne jest, aby przekazać funkcjonariuszom jak najwięcej szczegółów dotyczących miejsca i czasu ewentualnej obserwacji. Służby podkreślają, aby nie działać na własną rękę, a jedynie jak najszybciej przekazać wiedzę odpowiednim organom.

Źródło: Miejski Reporter