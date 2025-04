Pionki: Rozpaczliwy krzyk i wołanie o pomoc. Policjant uratował tonące dzieci

"TRUDNO W TO UWIERZYĆ"

Pionki. Spokojny dzień nad Stawem Górnym zamienił się w dramat

Dzielnicowy z Pionek, sierż. szt. Konrad Klimowicz, w ciągu zaledwie kilku dni dwukrotnie stanął oko w oko ze śmiercią i dwukrotnie uratował życie. Pierwsza akcja ratunkowa miała miejsce nad Stawem Górnym w Pionkach. Konrad Klimowicz spędzał tam czas z synem, gdy nagle usłyszał przeraźliwy krzyk kobiety.

To wystarczyło, by w dzielnicowym obudził się instynkt ratownika. Bez chwili zastanowienia rzucił się do wody. - W wodzie dostrzegł kilkuletniego chłopca i jego matkę, która desperacko próbowała ocalić syna. Bez chwili zwątpienia policjant chwycił dziecko i wyciągnął je na pomost - przekazała Justyna Jaśkiewicz.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Zderzenie tramwajów w centrum Warszawy. Wielu poszkodowanych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wędkowanie z synem przerwane akcją ratunkową

Kilka dni później los ponownie wystawił Konrada Klimowicza na próbę. Tym razem, podczas wędkowania z synem, jego czujne oko wypatrzyło tonącego 11-latka.

Ponownie ruszył z pomocą i wyciągnął dziecko na pomost, a następnie wyniósł je na brzeg i oddał w ramiona rodzica.