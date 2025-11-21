Pogrzeb legendy warszawskiego rapu. Tak pożegnali Pono. Rafał Artur Poniedzielski spoczął na Służewcu

Pogrzeb legendy warszawskiego rapu. Tak pożegnali Pono. Rafał Artur Poniedzielski miał 49 lat

Jego śmierć wstrząsnęła polską sceną muzyczną. Artysta odszedł w wieku 49 lat. Na scenie aktywny był od lat 90. i zapisał się jako jedna z ważniejszych postaci rodzimego rapu. Był współtwórcą takich składów, jak ZIP Skład i Zippera.

W piątek (21 listopada) o godz. 13 na cmentarzu św. Katarzyny na warszawskim Służewcu, ska pochodził, odbyły się uroczystości pogrzebowe. Wśród żałobników znaleźli się tacy muzycy jak Rychu Peja, Wilku WDZ, czy Wojtek Sokół. Każdy z nich przeciął swoją artystyczną ścieżkę z Poniedzielskim.

– W hip-hopie pociągała mnie przede wszystkim szczerość w wyrażaniu tego, co czujesz. Cała reszta to tylko otoczka – nowe czasy, nowe wyzwania i zagrożenia, więc i nowa forma buntu – artystyczna forma, często nie rozumiana i uznawana za wandalizm. Dla mnie rap jest czymś takim jak dla innych jazda na deskorolce. Każda zwrotka jest jak przejazd – pokazujesz triki, płynne przejścia, wymyślasz. To jest w tym wszystkim najlepsze – tak opowiadał o swojej pasji w rozmowie z dziennikarzem muzycznym Filipem Kalinowskim.

Pono był także przedsiębiorcą. W ostatnich latach oprócz muzycznych dokonań znany był z otwarcia w Warszawie hip-hopowego klubu Chmielna 8. Zmarł nagle 6 listopada 2025 w Warszawie po wizycie w siedzibie telewizji Polsat. Godzinna akcja reanimacyjna prowadzona przez przybyłych na miejsce ratowników medycznych nie przywróciła funkcji życiowych artysty. Prawdopodobną przyczyną śmierci był zawał serca.