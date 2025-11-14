„Kocham Cię bracie, do zobaczenia”. Znamy datę pogrzebu Pono

Polska scena hip-hopowa opłakuje stratę Pono. Współtwórca ZIP Składu i Zipery zmarł w wieku 49 lat.

Rafał Artur Poniedzielski był znany z autentyczności, inteligentnych tekstów oraz zaangażowania w działalność charytatywną.

Jakie dziedzictwo pozostawił po sobie ten wybitny artysta i kiedy odbędzie się jego pogrzeb?

− Umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś − napisał Sokół w mediach społecznościowych.

Raper Pono nie żyje. Współpracował z czołówką polskiego hip-hopu

Rafał Artur Poniedzielski urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Swoją karierę rozpoczął w połowie lat 90., współtworząc ZIP Skład. Później współpracował z Sokołem w projekcie Zipera, a także nagrywał solowe albumy, które zdobyły uznanie zarówno wśród słuchaczy, jak i krytyków. Jego twórczość cechowała szczerość, inteligentne obserwacje społeczne i wyjątkowa energia.

Poza muzyką Pono angażował się również w działalność charytatywną. Był współzałożycielem fundacji wspierającej dzieci z ubogich rodzin i regularnie uczestniczył w akcjach dobroczynnych. Mimo sukcesu scenicznego zawsze pozostawał wierny swoim korzeniom i środowisku, z którego pochodził.

Pono pracował także z Włodim, Hemp Gru i WWO. W 2002 roku zadebiutował solowo albumem „Hołd”. Kolejny album, „Tak to widzę”, ukazał się w 2006 roku. Ostatni solowy album artysty, zatytułowany „Pondemia”, został wydany w 2021 roku.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb rapera Pono?

Pogrzeb Rafała Artura Poniedzielskiego odbędzie się 21 listopada 2025 roku (piątek) o godzinie 13 na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. Ceremonia rozpocznie się od bramy głównej cmentarza, po czym nastąpi złożenie urny z prochami do grobu rodzinnego. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.