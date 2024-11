Pół miliona pasażerów w tydzień. Trasa tramwajowa w Warszawie bije rekordy

CO SIĘ STAŁO?

Historyczny powrót tramwaju do Wilanowa

We wtorek (29 października) we wczesnych godzinach porannych do Wilanowa dojechał pierwszy tramwaj z pasażerami. W ciągu zaledwie tygodnia z nowej trasy skorzystało aż 478 tys. osób.

Odcinek trasy pomiędzy przystankami Goworka (ul. Puławska) i Miasteczkiem Wilanów, gdzie wcześniej nie kursowały żadne tramwaje, od samego początku przyciąga tłumy. Tylko pierwszego dnia, aż 32 tys. osób skorzystało z tego połączenia. W dzień Wszystkich Świętych popularność nowych linii wzrosła jeszcze bardziej – niemal 46 tys. osób wybrało linię 16, która przebiega w pobliżu cmentarzy, takich jak Powązki czy Wawrzyszewski.

Jak się okazuje, wśród obu linii, to właśnie „szesnastka” cieszy się największym zainteresowaniem. Tramwaje tej linii przejeżdżają przez ścisłe centrum miasta, docierając aż na Bielany. W ciągu tygodnia przewiozła łącznie ponad 362 tys. pasażerów, z czego aż 143 tys. to podróżni na nowym odcinku w Wilanowie. Z kolei „czternastka” przyciągnęła ponad 116 tys. osób, w tym 52 tys. na wilanowskim odcinku.

Z analizy udostępnionej przez ratusz wynika, że nowe przystanki zdobyły popularność w rekordowym tempie. Spośród 10 najczęściej wybieranych przystanków aż 7 to te, które powstały na nowej trasie.

Liderem wśród nich jest przystanek przy rondzie Dmowskiego, z którego w ciągu tygodnia skorzystało ponad 62 tys. osób, a tuż za nim plasuje się stacja metra Świętokrzyska (44 tys. wejść i wyjść). W samym Miasteczku Wilanów zanotowano ponad 43 tys. pasażerów.

Oficjalne otwarcie linii tramwajowej do Wilanowa