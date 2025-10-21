Polskie miasto znika na naszych oczach. Nikt nie chce tam mieszkać

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-21 16:10

Jeszcze kilkanaście lat temu tętniło życiem, dziś pustoszeje w zastraszającym tempie. Sklepy się zamykają, młodzi wyjeżdżają, a na ulicach coraz częściej słychać ciszę zamiast gwaru mieszkańców. Poznajcie miejscowość w województwie mazowieckim, w której problem spadku liczby ludności jest wręcz przerażający.

Super Express Google News
  • W Polsce rośnie problem wyludniania się miast, co prowadzi do zamykania sklepów i szkół.
  • Miasto Pionki na Mazowszu drastycznie traci mieszkańców, odnotowując spadek o ponad 4000 osób w ciągu dwóch dekad.
  • Co sprawiło, że to niegdyś przemysłowe miasto tak szybko pustoszeje i jakie ma do zaoferowania, mimo problemów demograficznych?

Liczba ludności w Polsce spada

Coraz więcej polskich miast zmaga się z poważnym problemem wyludniania. Z roku na rok ubywa mieszkańców - młodzi wyjeżdżają za pracą do większych ośrodków lub za granicę, a starsze pokolenie stopniowo odchodzi. W efekcie całe regiony pustoszeją, zamykają się szkoły, sklepy i zakłady usługowe, a lokalne samorządy mają coraz większy problem z utrzymaniem infrastruktury.

Niejednokrotnie już GUS alarmował, że sytuacja demograficzna jest nieciekawa, a więcej szczegółów o ogólnej sytuacji w Polsce pisaliśmy tutaj: Oto najszybciej wyludniające się regiony w Polsce. Tu nikt nie chce mieszkać! Jest jednak pewne miasto, które wyludnia się naprawdę w drastycznym tempie. Poznajcie Pionki w woj. mazowieckim, walczące o każdego mieszkańca.

Polecany artykuł:

Tu żyje się najlepiej! Wybrano najzdrowsze miasta w Polsce. Znane uzdrowisko li…

Pionki w dramatycznej sytuacji. Liczba ludności stale maleje

Pionki to miasto z bogatą historią i przemysłowymi tradycjami, które dziś mierzy się z wyraźnym kryzysem demograficznym i gospodarczym. Niegdyś dynamiczny ośrodek znany z produkcji chemicznej i zakładów "Pronit", przez lata dawał zatrudnienie tysiącom mieszkańców regionu. Jednak po transformacji ustrojowej wiele lokalnych przedsiębiorstw upadło, a wraz z nimi zaczęły znikać miejsca pracy. W konsekwencji coraz więcej osób zaczęło opuszczać miasto w poszukiwaniu lepszych perspektyw, tym samym liczba ludności systematycznie spada, a Pionki z roku na rok coraz bardziej pustoszeją.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2002 roku Pionki liczyły 20 329 mieszkańców, natomiast w 2024 roku już tylko 15 922. Oznacza to spadek liczby ludności o dokładnie 4 407 osób - niemal co piąty mieszkaniec opuścił miasto w ciągu dwóch dekad.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Miasto Pionki [ZDJĘCIA]

Pionki kościół
5 zdjęć

Pionki walczą z wyludnieniem, ale oferują sporo dla turystów

Choć sytuacja demograficzna w mieście do najlepszych nie należy, to i tak odwiedzając miejscowość można się zachwycić. Oto najciekawsze atrakcje w okolicy:

  • Puszcza Kozienicka - rozległy kompleks leśny z licznymi szlakami pieszymi i rowerowymi, rezerwatami przyrody.
  • Zalew w Pionkach (Staw Górny) - popularne miejsce rekreacji latem.
  • Neogotycki kościół św. Barbary
  • Plac Konstytucji
  • Zabytkowy budynek Kasy Chorych z 1925 r.
  • Dworzec kolejowy z 1925 r.
To najpiękniejsza wieś na świecie. Co weekend przyjeżdża tam 20 tys. turystów!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LICZBA LUDNOŚCI
MIASTO