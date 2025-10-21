W Polsce rośnie problem wyludniania się miast, co prowadzi do zamykania sklepów i szkół.

Miasto Pionki na Mazowszu drastycznie traci mieszkańców, odnotowując spadek o ponad 4000 osób w ciągu dwóch dekad.

Co sprawiło, że to niegdyś przemysłowe miasto tak szybko pustoszeje i jakie ma do zaoferowania, mimo problemów demograficznych?

Liczba ludności w Polsce spada

Coraz więcej polskich miast zmaga się z poważnym problemem wyludniania. Z roku na rok ubywa mieszkańców - młodzi wyjeżdżają za pracą do większych ośrodków lub za granicę, a starsze pokolenie stopniowo odchodzi. W efekcie całe regiony pustoszeją, zamykają się szkoły, sklepy i zakłady usługowe, a lokalne samorządy mają coraz większy problem z utrzymaniem infrastruktury.

Niejednokrotnie już GUS alarmował, że sytuacja demograficzna jest nieciekawa, a więcej szczegółów o ogólnej sytuacji w Polsce pisaliśmy tutaj: Oto najszybciej wyludniające się regiony w Polsce. Tu nikt nie chce mieszkać! Jest jednak pewne miasto, które wyludnia się naprawdę w drastycznym tempie. Poznajcie Pionki w woj. mazowieckim, walczące o każdego mieszkańca.

Pionki w dramatycznej sytuacji. Liczba ludności stale maleje

Pionki to miasto z bogatą historią i przemysłowymi tradycjami, które dziś mierzy się z wyraźnym kryzysem demograficznym i gospodarczym. Niegdyś dynamiczny ośrodek znany z produkcji chemicznej i zakładów "Pronit", przez lata dawał zatrudnienie tysiącom mieszkańców regionu. Jednak po transformacji ustrojowej wiele lokalnych przedsiębiorstw upadło, a wraz z nimi zaczęły znikać miejsca pracy. W konsekwencji coraz więcej osób zaczęło opuszczać miasto w poszukiwaniu lepszych perspektyw, tym samym liczba ludności systematycznie spada, a Pionki z roku na rok coraz bardziej pustoszeją.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2002 roku Pionki liczyły 20 329 mieszkańców, natomiast w 2024 roku już tylko 15 922. Oznacza to spadek liczby ludności o dokładnie 4 407 osób - niemal co piąty mieszkaniec opuścił miasto w ciągu dwóch dekad.

Pionki walczą z wyludnieniem, ale oferują sporo dla turystów

Choć sytuacja demograficzna w mieście do najlepszych nie należy, to i tak odwiedzając miejscowość można się zachwycić. Oto najciekawsze atrakcje w okolicy:

Puszcza Kozienicka - rozległy kompleks leśny z licznymi szlakami pieszymi i rowerowymi, rezerwatami przyrody.

Zalew w Pionkach (Staw Górny) - popularne miejsce rekreacji latem.

Neogotycki kościół św. Barbary

Plac Konstytucji

Zabytkowy budynek Kasy Chorych z 1925 r.

Dworzec kolejowy z 1925 r.