Poranne utrudnienia w metrze! Dlaczego nie jeździ?

2025-10-21 7:57

Awaria na stacji Stare Bielany spowodowała gigantyczne utrudnienia w kursowaniu metra M1. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami i szukać alternatywnych sposobów dotarcia do celu. Co się stało? Sprawdź najnowsze informacje.

Metro warszawskie
Utrudnienia w kursowaniu metra M1

Z powodu nagłego zdarzenia na stacji Stare Bielany, pociągi linii metra M1 kursują obecnie jedynie na skróconej trasie Kabaty – Słodowiec. To oznacza, że spora część trasy jest wyłączona z użytku, a pasażerowie utknęli na peronach.

Komunikacja zastępcza w drodze

Na szczęście Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) nie pozostawił pasażerów na lodzie. „Trwa uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej” - przekazano w komunikacie. Oznacza to, że wkrótce na ulice wyjadą dodatkowe autobusy, które mają pomóc w przewiezieniu osób pomiędzy wyłączonymi stacjami.

Aktualizacja: Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie:Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Żeromskiego – Metro Słodowiec 04.

