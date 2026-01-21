Potężna awaria ciepłownicza w Warszawie. Kilkadziesiąt adresów bez ogrzewania, a na zewnątrz trzaskający mróz

2026-01-21 11:27

W środę (21 stycznia) rano na warszawskiej Ochocie doszło do potężnej awarii. Od rana wiele domów nie ma ciepłej wody. Firma Veolia twierdzi, że naprawa zajmie jeszcze wiele godzin.

Potężna awaria ciepłownicza w Warszawie. Kilkadziesiąt adresów bez ogrzewania, a na zewnątrz trzaskający mróz

Awaria nastąpiła nad ranem, gdy na zewnątrz było nawet kilkanaście stopni mrozu. Wyłączenie dostaw ciepła nastapiło ok. godziny 8. – Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica BIAŁOBRZESKA 29 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła – czytamy w komunikacie na stronie spółki.

Ogrzewania nie mają następujące budynki:

  • BAŚNIOWA 3, 4, 6, 8
  • BIAŁOBRZESKA 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 ,30, 32, 34, 36
  • BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 10, 12, 6
  • CZĘSTOCHOWSKA 11/15, 17, 19,25/27, 40, 42, 44
  • DOROTOWSKA 2, 9
  • GRÓJECKA 70, 70A, 72
  • LELECHOWSKA 9
  • PRZEMYSKA 11, 11A, 18
  • ROKOSOWSKA 1, 10, 11, 11A, 2, 4, 7, 8
  • SIEWIERSKA 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 3, 4, 5/7, 6, 8
  • SZCZĘŚLIWICKA 25, 27, 29/29A, 31, 33A

Warszawa. Seria awarii wodociągowych

Nowy Rok w stolicy rozpoczął się od prawdziwego koszmaru dla wielu mieszkańców. W czwartek, 1 stycznia 2026 roku, Warszawa doświadczyła serii awarii wodociągowych, które odcięły dostęp do bieżącej wody w wielu dzielnicach. Łącznie odnotowano kilkanaście zgłoszeń dotyczących problemów z dostawą wody. Część dotyczyła sieci zarządzanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), a niektóre miały charakter lokalny i były obsługiwane przez administratorów osiedli, przekazał Miejski Reporter. Skala problemu była na tyle duża, że mieszkańcy musieli ratować się wodą z beczkowozów i studni oligoceńskich. Więcej TUTAJ.

Gorąca para i ogromna wyrwa w asfalcie powstała kilka dni później w samym sercu Warszawy. We wtorkowy wieczór (6 stycznia) centrum stolicy zamieniło się w scenę jak z filmu katastroficznego. Na ul. Grzybowskiej pękła rura z gorącą wodą, a nad jezdnią pojawiła się gęsta chmura pary, która sparaliżowała ruch i postawiła służby na nogi. Więcej TUTAJ.

Kilkanaście awarii wodociągowych w Nowy Rok w Warszawie, zalane ulice. Kilkadziesiąt budynków bez wody
