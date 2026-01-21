Mieszkają w centrum Warszawy bez ogrzewania. Obok mają stację metra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Potężna awaria ciepłownicza w Warszawie. Kilkadziesiąt adresów bez ogrzewania, a na zewnątrz trzaskający mróz

Awaria nastąpiła nad ranem, gdy na zewnątrz było nawet kilkanaście stopni mrozu. Wyłączenie dostaw ciepła nastapiło ok. godziny 8. – Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica BIAŁOBRZESKA 29 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła – czytamy w komunikacie na stronie spółki.

Ogrzewania nie mają następujące budynki:

BAŚNIOWA 3, 4, 6, 8

BIAŁOBRZESKA 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 ,30, 32, 34, 36

BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 10, 12, 6

CZĘSTOCHOWSKA 11/15, 17, 19,25/27, 40, 42, 44

DOROTOWSKA 2, 9

GRÓJECKA 70, 70A, 72

LELECHOWSKA 9

PRZEMYSKA 11, 11A, 18

ROKOSOWSKA 1, 10, 11, 11A, 2, 4, 7, 8

SIEWIERSKA 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 3, 4, 5/7, 6, 8

SZCZĘŚLIWICKA 25, 27, 29/29A, 31, 33A

Warszawa. Seria awarii wodociągowych

Nowy Rok w stolicy rozpoczął się od prawdziwego koszmaru dla wielu mieszkańców. W czwartek, 1 stycznia 2026 roku, Warszawa doświadczyła serii awarii wodociągowych, które odcięły dostęp do bieżącej wody w wielu dzielnicach. Łącznie odnotowano kilkanaście zgłoszeń dotyczących problemów z dostawą wody. Część dotyczyła sieci zarządzanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), a niektóre miały charakter lokalny i były obsługiwane przez administratorów osiedli, przekazał Miejski Reporter. Skala problemu była na tyle duża, że mieszkańcy musieli ratować się wodą z beczkowozów i studni oligoceńskich. Więcej TUTAJ.

Gorąca para i ogromna wyrwa w asfalcie powstała kilka dni później w samym sercu Warszawy. We wtorkowy wieczór (6 stycznia) centrum stolicy zamieniło się w scenę jak z filmu katastroficznego. Na ul. Grzybowskiej pękła rura z gorącą wodą, a nad jezdnią pojawiła się gęsta chmura pary, która sparaliżowała ruch i postawiła służby na nogi. Więcej TUTAJ.