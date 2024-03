łzy same cisną się do oczu

Pierwsza komunia święta to wydarzenie, które ma wymiar nie tylko duchowy. Rodzina i bliscy bardzo często przykładają również uwagę do bardziej przyziemnych aspektów tego sakramentu. Dzieci, które pierwszy raz przyjmują do swojego serca Jezusa Chrystusa, oczekują również na prezenty, bez których nie wyobrażają sobie tego święta. Większość jednak z nich myśli o smartfonach, hulajnogach czy nawet laptopach. A co gdyby zdecydować się na podarunek, który ma coś wspólnego z wiarą i religią? Takie prezenty sprzedaje na stronie fundacji Lux Veritatis ojciec Tadeusz Rydzyk.

Prezenty od ojca Rydzyka na Pierwszą Komunię

Najtańszym prezentem na stronie jest książka ze zgadywankami i rysowankami – obecnie w promocji, bo można ją kupić za jedyne 8 złotych 50 groszy. Jest również ilustrowana książka o świętej siostrze Faustynie dla dzieci. Najmłodsi dowiedzą się z niej o nadprzyrodzonych i cudownych wydarzeniach z życia świętej.

Jednak to nie wszystko, na liście prezentów komunijnych znajdują się również magnesy na lodówki, biblia, różańce lub bransoletki czy nawet gra komputerowa!

Wybrane produkty, oferowane przez ojca Rydzyka i fundację Lux Veritatis znajdziecie w galerii ze zdjęciami. Więcej rzecz jasna na stronie internetowej sklepu. Wszystkie możecie obejrzeć tutaj.

