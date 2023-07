„Przez rumowisko do ciał”. Koszmarna relacja lekarza. Był tam zaraz po katastrofie

AWIONETKA WLECIAŁA W HANGAR

„Przez rumowisko do ciał”. Koszmarna relacja lekarza z pierwszych sekund po katastrofie samolotu w Chrcynnie

„Przedzieraliśmy się przez rumowisko do ciał, by stwierdzić zgony osób znajdujących się wewnątrz hangaru”. Lekarz Łukasz Tomasik był jedną z pierwszych osób, które weszły do zapadniętego hangaru w Chrcynnie (woj. mazowieckie), w który uderzyła Cessna 208 B. W wypadku zginęło 5 osób, kolejna - 6 ofiara - zmarła w szpitalu.