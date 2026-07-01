Robert chciał tylko usunąć chwasty, pomyłka kosztowała go życie. Senior napił się żrącego płynu!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
Andrzej Woźniak
2026-07-01 21:24

Przyjechał na działkę, by w spokoju i pożytecznie spędzić czas. Miał dużo do roboty, ale najpierw zabrał się za usuwanie chwastów. Gdy panu Robertowi R. (†76 l.) skończył się środek do spryskiwania niechcianej roślinności, udał się z pustą butelką do sąsiada, by od niego pożyczyć trochę chemikaliów. Wlał pół butelki żrącego płynu i wrócił do garażu, by rozrobić środek. Gdy zachciało mu się pić, pomylił butelki. Napił się trucizny zamiast stojącej obok wody! Zmarł jeszcze tego samego dnia w szpitalu.

Chciał zlikwidować chwasty. Doszło do tragedii

Był słoneczny, ciepły, czerwcowy dzień. Pan Robert R. (†76 l.) z Międzyrzeca Podlaskiego wybrał się swoim autem na działkę znajdującą się pod Olszynką w pobliżu Siedlec. Najpierw miał podlać ogórki i pomidory, a później chciał coś zrobić z chwastami, które rozrosły się pod siatką. W garażu rozrobił resztkę środka chwastobójczego, którego wystarczyło na 20 metrów oprysku.

Gdy zabrakło mu środka na niechciane rośliny, mężczyzna postanowił pożyczyć trochę chwastobójczego płynu od sąsiada. Zabrał plastikową butelkę i poszedł przez pola na oddaloną o 600 metrów działkę rekreacyjną pana Janka. Nie było problemu, bo sąsiad również rankiem przyjechał na działkę.

- Pan Robert ledwie dyszał gdy dotarł do mojej altany. Odradzałem mu robotę w słońcu, ale on był bardzo uparty. Wlałem mu do plastikowej butelki pół litra środka od chwastów i zaproponowałem, że go odwiozę - opowiada sąsiad Roberta pan Jan S. (64 l.) z Łukowa (woj. lubelskie).

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Senior pomylił butelki. Zmarł w szpitalu

- Gdy przyjechaliśmy do niego, ja usiadłem, by zapalić papierosa, a Robert poszedł do garażu rozrobić płyn do spryskiwacza. Robiło się coraz cieplej, pot lał się strumieniami z Roberta. Gdy rozmawiałem przez telefon z żoną, zobaczyłem, jak sąsiad wybiega z garażu, wymiotując. Na ziemi leżała plastikowa butelka z resztką trucizny na chwasty, a w garażu stało kilka rozpoczętych butelek z wodą. Powiedział mi ostatkiem sił - pomyliłem się z wodą i złapałem dwa łyki tego świństwa - po czym upadł - opowiada mężczyzna.

- Robert trafił do szpitala. Niestety zmarł na zawał jeszcze tego samego dnia. Miał wprawdzie poparzony przełyk, ale bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia w chwili, gdy się zadławił - dodaje pan Janek, pokazując środek, który pożyczył sąsiadowi.

Ręce mężczyzny trzymające butelkę chemikaliów i butelkę wody. Obok portret zmarłego seniora. O tragedii przeczytasz na SE.
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