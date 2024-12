i Autor: FB @Agnieszka Dy Ta informacja na nowo rozbudziła nadzieję. Mama Krzysztofa Dymińskiego zabrała głos

ZAGINIONY

Rodzice Krzysztofa Dymińskiego mówią o zmianach i apelują o pomoc. "Odmówiono nam obejrzenia nagrań"

- Chcieliśmy obejrzeć ostatnią drogę naszego syna z domu na Most Gdański. Odmówiono nam obejrzenia tych nagrań, zasłaniając się działaniami operacyjnymi. Wydaje mi się, że każdy rodzic chciałby to obejrzeć - wyznał ojciec zaginionego Krzysztofa Dymińskiego programie "Halo tu Polsat". Rodzice nastolatka opowiedzieli o zmianach, które ich zdaniem są potrzebne w podejściu do poszukiwań osób zaginionych. Ponownie zaapelowali o przekazywanie wszelkich informacji. Teraz jest dla nich najważniejsze, by dowiedzieć się, czy ich syn żyje.