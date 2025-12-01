Rodzice wybrali! Poznaj najlepsze żłobki w Warszawie 2025

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-01 10:53

Już po raz 19. rodzice wskazali stołeczne placówki, które szczególnie wyróżniają się troską, profesjonalizmem i atmosferą sprzyjającą rodzinom z małymi dziećmi do 3. roku życia. Stołeczny ratusz ogłosił, które miejsca na mapie miasta zwyciężyły w konkursie na „Super Żłobek”. Szukasz żłobka dla swojego dziecka? To właśnie te żłobki według rodziców są najlepsze w Warszawie!

Autor: Pixabay.com
  • Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze placówki opieki nad dziećmi w Warszawie, wyłaniając "Super Żłobki 2025".
  • Wyróżniono żłobki publiczne i niepubliczne oraz punkt dziennego opiekuna, doceniając ich wkład w rozwój najmłodszych.
  • Poznaj laureatów i dowiedz się więcej o warszawskim systemie żłobkowym, który jest wzorem dla całej Polski!

Najlepsze żłobki w Warszawie 2025

Prestiżowe wyróżnienia trafiły do placówek, które zdaniem rodziców zapewniają najlepszą opiekę najmłodszym warszawiakom. W 19. już edycji konkursu rodzice wybrali najlepszy żłobek publiczny i niepubliczny w Warszawie, a także punkt dziennego opiekuna. Jak przekazał stołeczny ratusz, warszawskie placówki wciąż się rozwijają, wsłuchując się w opinie rodziców i wprowadzając potrzebne zmiany.

Oto zwycięzcy konkursu:

W kategorii „Super Żłobek 2025– żłobki m.st. Warszawy” zwyciężył Żłobek nr 53 przy ul. Akacjowej 15 w Dzielnicy Wesoła.Tytuł „Super Żłobka 2025” wśród placówek niepublicznych otrzymał Żłobek „Tygrysek” przy ul. Przasnyskiej 9/U3 na Żoliborzu.„Super Dziennym Opiekunem 2025” nagrodzono publiczny punkt dziennego opiekuna przy ul. Grójeckiej 26/6 na Ochocie.

Warszawski system żłobkowy

Warto przypomnieć, że Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziła program bezpłatnych żłobków! „W ciągu ostatnich 6 lat Warszawa zbudowała także 17 nowych żłobków, a 6 zmodernizowano. Każda nowa placówka wyposażona jest w przestronne sale, własną kuchnię i bezpieczny plac zabaw. Dzięki temu warszawski system żłobkowy stał się wzorem dla innych samorządów w Polsce i inspiracją dla rządowego programu „Aktywny Rodzic”” - przekazał stołeczny ratusz.

