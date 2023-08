i Autor: POLICJA Rodzina pojechała odpocząć nad wodą, do domu wrócą bez syna. Nie żyje 17-letni chłopak

KOLEJNY KOSZMAR

Rodzina pojechała odpocząć nad wodą, do domu wrócą bez syna. Nie żyje 17-letni chłopak

plis 12:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przy takich wiadomościach łzy same napływają do oczu. W piątek (18 sierpnia) na niestrzeżonym kąpielisku w miejscowości Brzóze Małe doszło do koszmaru. W wodzie zginął 17-letni chłopak. Chwilę wcześniej odpoczywał nad brzegiem ze swoją rodziną, w tym z ojcem. Nastolatek wszedł do wody i zniknął pod taflą. Nie udało się go uratować.