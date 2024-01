Rosjanie mieli cztery godziny, żeby się wynieść ze szkoły. Warszawa przejęła budynek na Mokotowie. Zobaczcie co zostało po dzieciach rosyjskich dyplomatów

Wojewoda mazowiecki przekazał formalnie szkołę przy ul. Kieleckiej na warszawskim Mokotowie (w której przez 45 lat uczyły się dzieci rosyjskich dyplomatów) w zarządzanie prezydentowi Warszawy. Obaj urzędnicy - Mariusz Frankowski i Rafał Trzaskowski - ogłosili plany remontu szkoły stojąc w auli przejętego budynku. Choć siłowe przejęcie odbyło się w 2023 r. (bo Rosjanie przez lata korzystali z budynku bezumownie) dokumenty przeleżały w urzędzie wojewódzkim kilka miesięcy, gdyż poprzedni wojewoda Tobiasz Bocheński z PiS nie podejmował decyzji i mnożył wątpliwości. Nowy wojewoda z PO zajął się sprawą zaraz po objęciu funkcji w grudniu.

- Nawet nie wnikałem w to, dlaczego ta decyzja tak długo nie była podjęta. Podpisałem dokument i mam nadzieję, jak to było w „Casablance”, że to początek dobrej przyjaźni – oświadczył wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Budynek szkoły jest w dobrym stanie. W momencie, gdy w kwietniu 2023 roku komornik przejmował nieruchomość, władze szkoły miały cztery godziny na wyprowadzkę. Zabrano wartościowe sprzęty, ale wiele rzeczy pozostało. Leżą tak do dziś. Gdy ekipa „Super Expressu” obejrzała wnętrza, w klimatycznych i dobrze zachowanych wnętrzach w oczy rzucał się bałagan. Pootwierane szafki, książki i pomoce naukowe na podłogach. Pozostawione rysunki – tu zdjęcia uczniów, tam rysunek radzieckiego kosmonauty. W sali gimnastycznej (ulokowanej – co niespotykane – na piętrze) piłki, z których tylko przez ten czas zeszło powietrze. W salach technicznych – przyrządy do doświadczeń chemicznych, silniki, maszyny, a nawet nieco zdezelowane pianino „Krasnyj Oktiabr” („Czerwony październik”), w innej sali wielki stół do gry w rosyjskiego bilarda ze specyficznymi, dużo większymi niż normalnie – kulami. Po co w szkole bilard? Na to pytanie już chyba nikt teraz nie odpowie.

Miasto po remoncie planuje w budynku przejętym od Rosjan stworzyć szkołę specjalną. Początkowo mówiło się o liceum, ale w Warszawie przybywa uczniów z orzeczeniami m.in. o ADHD.

- Mamy nadzieję, że od drugiego semestru w przyszłym roku będą mogły uczyć się tu dzieci z zespołem Aspergera, ADHD i autyzmem. Powstanie tu miejska szkoła specjalna. Te małe sale świetnie nadają się do zajęć w takiej szkole. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Instalacje są tu w dobrym stanie, z nowych rzeczy potrzebne będą windy i rampy – zapowiada wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.