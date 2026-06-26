Te słowa łamią serce. Mama pożegnała 8-letniego Patryka w poruszającym wpisie

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w czwartek, 25 czerwca, nad zalewem w Zwoleniu (woj. mazowieckie). 8-letni Patryk zniknął pod wodą. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, które wydobyły chłopca z zalewu i przez długi czas prowadziły resuscytację. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia dziecka nie udało się uratować.

Jak ustalili policjanci, nad wodą chłopiec przebywał z ojcem. Mężczyzna miał około promila alkoholu w organizmie. Okoliczności tragedii wyjaśniają śledczy. Wiadomo również, że kąpielisko w chwili zdarzenia nie było jeszcze strzeżone – sezon z ratownikami miał rozpocząć się dopiero 1 lipca.

Kilka dni po tragedii w mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające pożegnanie mamy Patryka. Kobieta opublikowała krótkie, pełne bólu słowa:

Kochamy Cię Bardzo Synku - napisała.

Ten wpis poruszył internautów, którzy pod nim składają rodzinie kondolencje i wyrazy współczucia.

Znana jest już także data ostatniego pożegnania chłopca. Z nekrologu wynika, że nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, o godz. 12.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Pół godziny wcześniej, o godz. 11.30, rozpocznie się modlitwa w kaplicy kościelnej. Po mszy świętej Patryk zostanie pochowany na cmentarzu w Odechowie.

Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg tragicznych wydarzeń oraz sprawdzają, czy doszło do jakichkolwiek zaniedbań.