Ruszyły zapisy do akcji „Zima w Mieście”! Gdzie i jak zapisać dziecko?

Ruszyły zapisy do warszawskiej akcji "Zima w Mieście" na ferie 2026.

Akcja zapewnia dzieciom opiekę, wyżywienie i atrakcje podczas ferii zimowych.

Zapisy odbywają się online do 7 grudnia – dowiedz się, jak zgłosić swoje dziecko!

Warszawska „Zima w Mieście”. Ruszyły zapisy!

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe w woj. mazowieckim potrwają od 19 do 30 stycznia 2026 r. Akcja „Zima w Mieście” to świetny sposób na zapewnienie dzieciom aktywnego odpoczynku pełnego atrakcji. - „Zima w Mieście” to jedna z naszych najpopularniejszych miejskich akcji, w ramach której zapewniamy młodszym uczniom i uczennicom całodzienną opiekę, wyżywienie oraz mnóstwo atrakcji. Również co roku, z myślą o młodzieży szkolnej przygotowujemy różnorodne propozycje spędzania wolnego czasu – od zajęć sportowych, poprzez kulturalne czy edukacyjne. Zimowe ferie w stolicy są pełne atrakcji, z których każdy znajdzie coś dla siebie - wyjaśniła Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

W piątek, 21 listopada, punktualnie o godz. 16 ruszyły zapisy do „Zimy w Mieście”.

Jak zapisać dziecko na akcję „Zima w Mieście”?

Zapisy odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń i potrwają do północy 7 grudnia. Aby zapisać dziecko, rodzice muszą zarejestrować się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, a następnie samodzielnie stworzyć hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych). Co ważne, można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Jak podaje stołeczny ratusz, informacja o zakwalifikowaniu dziecka do akcji „Zima w Mieście” 2026 zostanie opublikowana w systemie 12 grudnia (piątek) o godz. 16.

Szczegółowe informacje na stronie: warszawa19115.pl/-/zima-w-mieście-2026 oraz warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.