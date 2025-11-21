Ruszyły zapisy do akcji „Zima w Mieście”! Gdzie i jak zapisać dziecko?

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-11-21 16:01

Punktualnie o godz. 16 w piątek (21 listopada) ruszyły zapisy do tegorocznej edycji warszawskiej akcji „Zima w Mieście”. Dzięki niej nuda podczas ferii zimowych warszawskim uczniom i uczennicom nie będzie groziła. Do kogo dokładnie skierowana jest akcja? Jak zapisać dziecko? Kiedy i gdzie pojawi się odpowiedź na zgłoszenie? Odpowiedzi na te pytania umieściliśmy w poniższym artykule.

Ruszyły zapisy do akcji „Zima w Mieście”! Gdzie i jak zapisać dziecko?

i

Autor: um.warszawa.pl/ Materiały prasowe
  • Ruszyły zapisy do warszawskiej akcji "Zima w Mieście" na ferie 2026.
  • Akcja zapewnia dzieciom opiekę, wyżywienie i atrakcje podczas ferii zimowych.
  • Zapisy odbywają się online do 7 grudnia – dowiedz się, jak zgłosić swoje dziecko!

Warszawska „Zima w Mieście”. Ruszyły zapisy!

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe w woj. mazowieckim potrwają od 19 do 30 stycznia 2026 r. Akcja „Zima w Mieście” to świetny sposób na zapewnienie dzieciom aktywnego odpoczynku pełnego atrakcji. - „Zima w Mieście” to jedna z naszych najpopularniejszych miejskich akcji, w ramach której zapewniamy młodszym uczniom i uczennicom całodzienną opiekę, wyżywienie oraz mnóstwo atrakcji. Również co roku, z myślą o młodzieży szkolnej przygotowujemy różnorodne propozycje spędzania wolnego czasu – od zajęć sportowych, poprzez kulturalne czy edukacyjne. Zimowe ferie w stolicy są pełne atrakcji, z których każdy znajdzie coś dla siebie - wyjaśniła Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

W piątek, 21 listopada, punktualnie o godz. 16 ruszyły zapisy do „Zimy w Mieście”.

Polecany artykuł:

Bestialskie morderstwo dostawcy pizzy. 20-letni Rafał był torturowany i zakopan…

Jak zapisać dziecko na akcję „Zima w Mieście”?

Zapisy odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń i potrwają do północy 7 grudnia. Aby zapisać dziecko, rodzice muszą zarejestrować się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, a następnie samodzielnie stworzyć hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych). Co ważne, można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Jak podaje stołeczny ratusz, informacja o zakwalifikowaniu dziecka do akcji „Zima w Mieście” 2026 zostanie opublikowana w systemie 12 grudnia (piątek) o godz. 16.

Szczegółowe informacje na stronie: warszawa19115.pl/-/zima-w-mieście-2026 oraz warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

Polecany artykuł:

Nie mógł się ruszyć, leżał w zaroślach nieopodal domu. 75-latek był w stanie sk…
Tyle zarabiają strażnicy miejscy w Warszawie. Stawki mogą zaskoczyć
13 zdjęć
Sonda
Jak spędzicie ferie zimowe?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FERIE ZIMOWE
ZIMA W MIEŚCIE