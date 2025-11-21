75-letni mieszkaniec Maszewa Dużego zaginął, wychodząc z domu bez telefonu, co wywołało natychmiastowe poszukiwania.

Policjanci odnaleźli seniora w stanie skrajnego wyziębienia, zaledwie kilkaset metrów od domu, ratując mu życie w ostatniej chwili.

Funkcjonariusze apelują o czujność i szybkie reagowanie na osoby starsze lub zagubione, szczególnie w niskich temperaturach.

Jakie są kluczowe kroki, które należy podjąć, gdy zauważymy osobę potrzebującą pomocy w zimie?

Maszewo Duże. Zaginął 75-latek

Był poniedziałek (17 listopada), gdy 75-letni mieszkaniec Maszewa Dużego wyszedł z domu i do niego nie wrócił. Mężczyzna nie wziął ze sobą telefonu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jego zaginięcie na policję. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Liczyła się każda minuta. - Funkcjonariusze przez kilkanaście godzin poszukiwali zaginionego seniora, którego życie było zagrożone. Determinacja, doświadczenie oraz szybka analiza możliwych miejsc pobytu seniora pozwoliły zawęzić obszar poszukiwań i doprowadzić do przełomu - przekazała podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

Na szczęście funkcjonariusze odnaleźli 75-latka. Okazało się, że mężczyzna oddalił się od domu o zaledwie kilkaset metrów. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili. Senior w stanie skrajnego wyziębienia, niezdolny do samodzielnego poruszania się i na granicy utraty przytomności, leżał w zaroślach. - Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i monitorowali stan zdrowia do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki skutecznym działaniom płockich policjantów pomoc przyszła na czas - poinformowała podkom. Jakubowska.

Ważny apel policji

Płoccy policjanci apelują, aby reagować na każdą sytuację, w której osoba starsza, chora lub zagubiona może potrzebować pomocy, zwłaszcza przy obecnie panujących, niskich temperaturach. - Nawet krótki czas przebywania na zimnie może prowadzić do wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji do tragedii - wyjaśniła podkom. Jakubowska.

Jak dodała, kluczowe znaczenie ma szybkie zgłoszenie zaginięcia przez rodzinę. Niskie temperatury stanowią bowiem śmiertelne zagrożenie.

- Jeśli zauważymy osobę, która wygląda na zagubioną, zdezorientowaną lub wymagającą wsparcia, nie wahajmy się wezwać pomocy. Szybka reakcja może uratować życie - przypomniała podkom. Jakubowska.

