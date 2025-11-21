Wójt Dariusz K. przyłapany na gorącym uczynku! Kierował autem po alkoholu, a potem bez prawa jazdy

Wójt Gozdowa, Dariusz K., został dwukrotnie zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu w ciągu dwóch dni.

Za pierwszym razem miał ponad 2 promile i stracił prawo jazdy, ale mimo to wsiadł za kółko ponownie.

Jego przyszłość na stanowisku wójta stoi pod znakiem zapytania, a sprawa trafi do sądu.

Dowiedz się więcej o szczegółach tych incydentów i konsekwencjach, jakie czekają wójta.

Pijany wójt złapany dwa razy

Wójt gminy Gozdowo, Dariusz K., został dwukrotnie zatrzymany przez policję za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie, podczas którego alkomat wskazał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, skutkowało utratą prawa jazdy. Mimo to, zaledwie dzień później, Dariusz K. ponownie wsiadł za kierownicę, tym razem z wynikiem bliskim 0,4 promila.

Dariusz K. pod lupą prokuratury

Pierwszy incydent z udziałem wójta gminy Gozdowo, Dariusza K., miał miejsce 13 listopada w Płocku. Policja interweniowała po zgłoszeniu świadka, który podejrzewał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Wyniki badania alkomatem były zatrważające – ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokuratura Okręgowa w Płocku potwierdziła, że w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie. Od wójta Gozdowa pobrano również krew do dalszych badań toksykologicznych, które mają dostarczyć bardziej szczegółowych informacji. Co ciekawe, mimo tak wysokiego stężenia alkoholu, Dariusz K. został zwolniony po czynnościach policyjnych, a jego samochód odebrała wskazana przez niego osoba. „W takich sytuacjach nietrzeźwy jest wydawany pod opiekę wskazanych osób, najbliższej rodziny. I tak było w tym przypadku” – wyjaśnił prokurator Maliszewski.

Stracił prawo jazdy, ale się nie przejął

Zaledwie dzień później, 14 listopada, Dariusz K. ponownie został zatrzymany do kontroli drogowej w Płocku. Tym razem badanie alkomatem wykazało niemal 0,4 promila alkoholu. Ten wynik, choć niższy niż poprzedniego dnia, jest równie problematyczny, zwłaszcza że wójt Gozdowa prowadził pojazd po tym, jak dzień wcześniej stracił prawo jazdy. Podkom. Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji, potwierdziła, że sprawa drugiego zatrzymania trafi do sądu.

Przyszłość wójta Gozdowa. Co dalej z Dariuszem K.?

Dariusz K. jest doświadczonym samorządowcem, piastującym funkcję wójta od 1998 roku. W ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się w kwietniu 2024 roku, ponownie zdobył zaufanie mieszkańców, uzyskując 51,49% poparcia w pierwszej turze. Startował jako kandydat bezpartyjny z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Dobro Gminy Gozdowo. Jego długoletnia kariera i zaufanie wyborców stoją teraz pod znakiem zapytania.

W Urzędzie Gminy Gozdowo panuje cisza. „Pana wójta nie ma w Urzędzie. Już w tym miesiącu nie będzie go w pracy”. Nie podano oficjalnych powodów tej nieobecności, jednak w świetle ostatnich wydarzeń można przypuszczać, że jest ona związana z prowadzonymi dochodzeniami. Sprawa jest rozwojowa, a jej finał będzie zależał od wyników badań krwi oraz decyzji prokuratury i sądu.