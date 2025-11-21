Wstrząsająca zbrodnia sprzed lat: 20-letni dostawca pizzy, Rafał C., został bestialsko zamordowany w Płocku.

Trzech sprawców zwabiło ofiarę, wywiozło do lasu, gdzie Rafał C. był torturowany, a następnie zasypany wapnem, żywcem.

Sąd Najwyższy ostatecznie podtrzymał wyroki dożywocia dla dwóch morderców i 25 lat więzienia dla trzeciego.

Jaki był motyw tej potwornej zbrodni i co ostatecznie zadecydowało o tak surowych wyrokach?

Płock. 20-letni dostawca pizzy bestialsko zamordowany

Wracamy do sprawy potwornego morderstwa, do którego doszło w nocy z 27 na 28 stycznia 2020 r. Rafał C. miał 20 lat i był dostawcą pizzy w Płocku. W śledztwie, a następnie w toku procesu, ustalono m.in., że mający wówczas od 19 do 24 lat Konrad M., Łukasz R. oraz Kamil W., zwabili młodego mężczyznę do jednego z mieszkań w Płocku, a następnie uprowadzili go, wywożąc w bagażniku samochodu do lasu w okolicy Rypina (woj. kujawsko-pomorskie).

Rafał C. przed śmiercią przeżył piekło. Był podduszany, wielokrotnie raniony nożem, a następnie wrzucony do wykopanego wcześniej dołu i zasypany wapnem! Sekcja zwłok wykazała, że 20-latek jeszcze wtedy żył i zmarł na skutek przysypania ziemią.

Dlaczego zabili Rafała? Co dalej z mordercami 20-latka?

Jak ustalono w śledztwie i potwierdzono w postępowaniu sądowym, motywem potwornej zbrodni, była zemsta. Miała ona wynikać z podejrzenia oskarżonych, że zeznania Rafała C. w innej sprawie mogły zaszkodzić sprawcom.

Konrad M., Łukasz R. oraz Kamil W. stanęli na ławie oskarżonych. W kwietniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Płocku wymierzył im kary dożywocia. Wskazał, że oskarżeni działali wspólnie, metodycznie, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, a ich postępowanie wobec ofiary cechowało szczególne udręczenie, przy czym motywy czynu zasługują na szczególne potępienie.

Zebrany materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości, że trzej mężczyźni planowali zbrodnię wcześniej. Kamery monitoringu w jednym z marketów budowlanych w Płocku nagrały, jak oskarżeni kupowali m.in. młotek, sznurek oraz rękawiczki, oraz jak testowali te artykuły!

W październiku 2023 r. w sprawie w II instancji orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi. Utrzymał on dwa dożywocia - dla Konrada M. oraz Kamila W. Z kolei dla Łukasza R. zmniejszył karę do 25 lat pozbawienia wolności.

Decyzja ta miała wynikać z faktu, że mężczyzna współpracował ze śledczymi po zatrzymaniu, a także wskazał miejsce, gdzie zostało zakopane ciało ofiary.

Koniec procesu morderców dostawcy pizzy

Sprawa trafiła do kasacji. Jednym z zarzutów była kwestia obsady sądów orzekających w tej sprawie i udziału w składach sędziów awansowanych po 2017 r.

W środę, 19 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy kasacje obrońców skazanych oddalił.

- Zabili człowieka ze szczególnym okrucieństwem, z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, pozbawili go życia i zmarnowali swoje życia - podsumował oddalenie kasacji sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Oznacza to, że już ostatecznie Konrad M. oraz Kamil W. resztę życia spędzą za kratkami. Łukasz R. odbędzie zaś karę 25 lat więzienia.

Sonda Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.