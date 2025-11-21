- Wstrząsająca zbrodnia sprzed lat: 20-letni dostawca pizzy, Rafał C., został bestialsko zamordowany w Płocku.
- Trzech sprawców zwabiło ofiarę, wywiozło do lasu, gdzie Rafał C. był torturowany, a następnie zasypany wapnem, żywcem.
- Sąd Najwyższy ostatecznie podtrzymał wyroki dożywocia dla dwóch morderców i 25 lat więzienia dla trzeciego.
- Jaki był motyw tej potwornej zbrodni i co ostatecznie zadecydowało o tak surowych wyrokach?
Płock. 20-letni dostawca pizzy bestialsko zamordowany
Wracamy do sprawy potwornego morderstwa, do którego doszło w nocy z 27 na 28 stycznia 2020 r. Rafał C. miał 20 lat i był dostawcą pizzy w Płocku. W śledztwie, a następnie w toku procesu, ustalono m.in., że mający wówczas od 19 do 24 lat Konrad M., Łukasz R. oraz Kamil W., zwabili młodego mężczyznę do jednego z mieszkań w Płocku, a następnie uprowadzili go, wywożąc w bagażniku samochodu do lasu w okolicy Rypina (woj. kujawsko-pomorskie).
Rafał C. przed śmiercią przeżył piekło. Był podduszany, wielokrotnie raniony nożem, a następnie wrzucony do wykopanego wcześniej dołu i zasypany wapnem! Sekcja zwłok wykazała, że 20-latek jeszcze wtedy żył i zmarł na skutek przysypania ziemią.
Dlaczego zabili Rafała? Co dalej z mordercami 20-latka?
Jak ustalono w śledztwie i potwierdzono w postępowaniu sądowym, motywem potwornej zbrodni, była zemsta. Miała ona wynikać z podejrzenia oskarżonych, że zeznania Rafała C. w innej sprawie mogły zaszkodzić sprawcom.
Konrad M., Łukasz R. oraz Kamil W. stanęli na ławie oskarżonych. W kwietniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Płocku wymierzył im kary dożywocia. Wskazał, że oskarżeni działali wspólnie, metodycznie, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, a ich postępowanie wobec ofiary cechowało szczególne udręczenie, przy czym motywy czynu zasługują na szczególne potępienie.
Zebrany materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości, że trzej mężczyźni planowali zbrodnię wcześniej. Kamery monitoringu w jednym z marketów budowlanych w Płocku nagrały, jak oskarżeni kupowali m.in. młotek, sznurek oraz rękawiczki, oraz jak testowali te artykuły!
W październiku 2023 r. w sprawie w II instancji orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi. Utrzymał on dwa dożywocia - dla Konrada M. oraz Kamila W. Z kolei dla Łukasza R. zmniejszył karę do 25 lat pozbawienia wolności.
Decyzja ta miała wynikać z faktu, że mężczyzna współpracował ze śledczymi po zatrzymaniu, a także wskazał miejsce, gdzie zostało zakopane ciało ofiary.
Koniec procesu morderców dostawcy pizzy
Sprawa trafiła do kasacji. Jednym z zarzutów była kwestia obsady sądów orzekających w tej sprawie i udziału w składach sędziów awansowanych po 2017 r.
W środę, 19 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy kasacje obrońców skazanych oddalił.
- Zabili człowieka ze szczególnym okrucieństwem, z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, pozbawili go życia i zmarnowali swoje życia - podsumował oddalenie kasacji sędzia SN Waldemar Płóciennik.
Oznacza to, że już ostatecznie Konrad M. oraz Kamil W. resztę życia spędzą za kratkami. Łukasz R. odbędzie zaś karę 25 lat więzienia.