Wsypał go śnieg

Samochód w rowie, na siedzeniu pasażera pijany 31-latek. Mówił, że kierowca uciekł, prawda była inna

Historia opowiedziana przez 31-latka nie przekonała policjantów. Mężczyzna siedział na fotelu pasażera w toyocie, która wpadła do rowu. Pijany 31-latek próbował wmówić funkcjonariuszom, że kierowca auta uciekł. Mundurowi nie dali się jednak zwieść. Wszystko wskazywało na to, że to 31-latek kierował autem pod wpływem alkoholu.