Samoloty zrzucą szczepionki dla lisów nad Mazowszem. Służby ostrzegają właścicieli psów

Pomiędzy 10 a 16 września 2026 roku w obrębie całego województwa mazowieckiego zrealizowana zostanie operacja uodparniania dzikich lisów na wirusa wścieklizny. Głównym koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem procesu dystrybucji preparatu.

Zrzut szczepionek na wściekliznę z samolotów na Mazowszu

Leczniczy preparat ukryto wewnątrz specyficznej przynęty o barwie brunatno-zielonej, która charakteryzuje się bardzo intensywnym aromatem rybnym. Część pakietów zostanie rozłożona przez pracowników w sposób tradycyjny, jednak w wielu lokalizacjach do dystrybucji zostaną wykorzystane specjalnie przystosowane maszyny lotnicze. Cała kampania skupi się przede wszystkim na terenach leśnych, rozległych łąkach oraz polach uprawnych. Organizatorzy stanowczo zapewniają, że żadne ładunki nie trafią na obszary gęsto zabudowane, ulice czy też w pobliże jezior i rzek.

Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej przypominają, że specjalistyczny środek służy wyłącznie do doustnego uodparniania dzikiej populacji lisów. W trakcie trwania całego przedsięwzięcia nie wolno w żaden sposób niepokoić ani straszyć zwierzyny przebywającej w swoim naturalnym środowisku.

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Ostrzeżenie dla właścicieli psów w województwie mazowieckim

Największą uwagę w tym okresie muszą wykazać osoby spacerujące ze swoimi pupilami, ponieważ przez pełne dwa tygodnie od momentu rozrzucenia preparatu trzeba bezwzględnie prowadzić zwierzęta na uwięzi. Głównym celem tego zakazu jest uniknięcie przypadkowego spożycia lub polizania leku przez domowe czworonogi. Spacerowicze absolutnie nie mogą podnosić napotkanych na drodze pakietów, a także muszą pilnować, żeby pies nawet nie zbliżał nosa do znaleziska.

W sytuacji, gdy dojdzie do fizycznego zetknięcia ludzkiej skóry z medykamentem, niezbędna będzie szybka konsultacja w najbliższej przychodni lekarskiej. Jeśli ktokolwiek dotknie przynęty albo wylewającej się z niej cieczy, skażony fragment ciała trzeba natychmiast umyć dużą ilością bieżącej wody z dodatkiem mydła.

Reakcja na kontakt psa ze szczepionką dla lisów

Kiedy domowy pupil bądź zwierzę hodowlane zetknie się w jakikolwiek sposób z porzuconym pakietem medycznym, właściciel ma obowiązek błyskawicznie poinformować o tym incydencie lokalnego specjalistę od chorób zwierzęcych. Harmonogram całej operacji lotniczej i pieszej może ulec nieznacznym modyfikacjom w przypadku nagłego pogorszenia się pogody lub wystąpienia innych, niezapowiedzianych wcześniej przeszkód logistycznych.

Wszyscy obywatele przebywający na terenie stolicy oraz okolicznych gmin muszą zatem w najbliższym czasie bacznie obserwować poczynania swoich podopiecznych na świeżym powietrzu. Odnalezione przypadkowo w trawie pakiety uodparniające należy stanowczo omijać szerokim łukiem i zostawiać w miejscu ich pierwotnego spoczynku.