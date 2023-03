Śmierć Jolanty Brzeskiej. Czy dojdzie do przełomu?

NAJNOWSZE DONIESIENIA

Śmierć Jolanty Brzeskiej. Prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy. Czy dojdzie do przełomu?

1 marca 2011 roku liderka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Jolanta Brzeska, wyszła z domu, do którego już nigdy nie wróciła. Spalone zwłoki kobiety zostały znalezione w Parku Kultury w Powsinie. Sekcja potwierdziła, że to ciało Brzeskiej. Prokuratura pod koniec marca ma podjąć ważną decyzję w sprawie postępowania! Co się zmieni?