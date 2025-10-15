Śmierć na drodze pod Pułtuskiem. Zderzyli się czołowo, jeden z kierowców wypadł z auta

Mateusz Kobyłka
2025-10-15 17:08

Tragiczny wypadek pod Pułtuskiem. Dwa samochody osobowe zderzyły się ze sobą czołowo. 32-latek zginął na miejscu, drugi kierowca trafił do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratury zbada, w jaki sposób doszło do tego nieszczęścia.

Wszystko wydarzyło się w miejscowości Obręb w gminie Pokrzywnica. Około godziny 10 rano nagle na drodze rozległ się głośny huk. – Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych marki volkswagen i cupra. W wyniku zderzenia kierujący volkswagenem poniósł śmierć na miejscu. Kierujący cuprą 46-latek zabrany został do szpitala – przekazała nam podkom. Barbara Goździewska z policji w Pułtusku. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia czołowego. 46-latek był trzeźwy – dodała policjantka.

Jak informują świadkowie, uderzenie było tak silne, że jeden z kierowców wypadł z samochodu. Na czas akcji ratunkowej i działań policji droga była całkowicie zablokowana. Teraz sprawę zbada Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.

Kilka dni wcześniej tragiczny wypadek miał miejsce w Gąsiorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Osobówka uderzła w betonowy przepust. Z roztrzaskanego samochodu wypadli dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie przeżył, drugi trafił pilnie do szpitala. Uderzenie było tak potężne, że obaj wypadli z pojazdu. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura.

Rok wcześniej doszło do tragicznego zdarzenia w Pułtusku. W poniedziałek (25 listopada) nad ranem zginęła 16-latka. Była pasażerką samochodu prowadzonego przez 18-letniego kierowcę, który wjechał w tył ciężarówki. O godzinie 4.30 na ulicy Wyszkowskiej w Pułtusku. Mercedes prowadzony przez 18-letniego kierowcę wjechał w tył ciężarówki. 16-letnia pasażerka samochodu osobowego zginęła na miejscu. Auto zostało kompletnie zmiażdżone.

