Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Nie żyje 42-letni mężczyzna

Mazowieckie. Śmiertelny wypadek pod Radomiem. Nie żyje 42-letni mężczyzna

Do tragedii na drodze krajowej nr 7 w Wielogórze pod Radomiem (woj. mazowieckie) doszło w środę ok. godz. 5 rano. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn kierowca osobowego forda zjechał z jezdni prosto do rowu. Niestety, uderzył przednią maską w betonowy przepust.

42-letni mężczyzna został przewieziony na sygnale do szpitala. Był w stanie krytycznym, przekazała nam Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Niestety, zmarł pomimo udzielonej mu pomocy. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku.