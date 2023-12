i Autor: POLICJA Wykrywaczem metali odnaleźli zabytki sprzed 100 lat! Wykopali stary pistolet, skórzaną lornetkę i kompas

ZŁAMALI PRAWO!

Spacerowali po lesie z wykrywaczem metali. Odnaleźli zabytki sprzed 100 lat!

Weronika Włodarska | plis 19:14

Policjanci z Piaseczna poszukują świadków zdarzenia, do którego doszło w maju bieżącego roku. To wtedy, w lesie Chojnowskim, wykopano z ziemi zabytki z okresu II Wojny Światowej. Zrobiono to... nielegalnie! W odnalezionych fantach znalazł się między innymi stary pistolet, skórzana lornetka i kompas.