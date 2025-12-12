Sprawdź weekendowe utrudnienia i objazdy na Targówku

Remont kluczowej ulicy Odrowąża na Targówku wkracza w decydującą fazę, z nowym terminem zakończenia prac.

W weekend 12-15 grudnia ulica zostanie zamknięta na odcinku od Budowlanej do Staniewickiej, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.

Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras autobusów, ale efekt końcowy to poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Warszawa. Finał prac na Odrowąża – nowy termin i zakres robót

Zakończenie prac związanych z wymianą nawierzchni na jednej z kluczowych arterii Targówka zostało przesunięte. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, z przyczyn technicznych po stronie wykonawcy, zaplanowane na zeszły tydzień frezowanie nie mogło zostać zrealizowane. Drogowcy wracają jednak na plac budowy, aby sfinalizować inwestycję. Remont ulicy Jacka Odrowąża – położonej na pograniczu Bródna i Targówka, wzdłuż Cmentarza Bródnowskiego i Żydowskiego, która biegnie od ronda Żaba do ul. Budowlanej.

Prace obejmą drugi, ostatni już etap remontu. Wcześniej nową, równą nawierzchnię zyskał już fragment od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba. Teraz przyszedł czas na odcinek poprzedzający. Remont rozpocznie się w piątek, 12 grudnia, o godzinie 22 i potrwa do poniedziałku, 15 grudnia, do godziny 4 rano. W tym czasie drogowcy przeprowadzą frezowanie starej nawierzchni i ułożą nowe warstwy asfaltu, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Utrudnienia na Odrowąża: Który odcinek będzie zamknięty?

Najważniejszą informacją dla kierowców jest całkowite zamknięcie dla ruchu jezdni ulicy Odrowąża. Utrudnienia będą dotyczyć wyłącznie przejazdu w stronę ronda Żaba. Zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą Budowlaną aż do ulicy Staniewickiej. Oznacza to konieczność korzystania z wyznaczonych objazdów oraz zmiany w organizacji ruchu na pobliskich skrzyżowaniach.

Aby zminimalizować chaos komunikacyjny, wprowadzono kilka kluczowych zmian w organizacji ruchu w rejonie prowadzonych prac:

Na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Budowlanej i Matki Teresy z Kalkuty zostanie wyznaczony jeden pas do skrętu w prawo (w ul. Matki Teresy z Kalkuty) i jeden pas do skrętu w lewo (w ul. Budowlaną).

Kierowcy jadący ulicą Budowlaną nie będą mieli możliwości wyjazdu na ulicę Odrowąża.

Z ulicy Matki Teresy z Kalkuty będzie można pojechać wyłącznie w prawo, w ulicę Wysockiego.

Ulica Pożarowa straci bezpośrednie połączenie z ulicą Odrowąża. Dojazd do niej będzie możliwy od strony ulicy Staniewickiej.

Przejazd przez skrzyżowanie ulicy Odrowąża ze Staniewicką pozostanie otwarty, co umożliwi włączenie się do ruchu na wyremontowanym już odcinku w kierunku ronda Żaba.

Zalecane objazdy – jak ominąć remont?

Aby ominąć zamknięty fragment, drogowcy wyznaczyli oficjalny objazd. Został on poprowadzony sąsiednimi, dużymi ulicami, aby zapewnić jak największą płynność ruchu.

Główny objazd do ronda Żaba prowadzi ulicami Matki Teresy z Kalkuty, a następnie św. Wincentego. Planując podróż przez tę część miasta w weekend, warto od razu uwzględnić tę trasę w nawigacji. Kierowcom zaleca się także korzystanie z aplikacji nawigacyjnych, które na bieżąco aktualizują informacje o utrudnieniach i dynamicznie wyznaczają alternatywne trasy.

Zmiany w komunikacji miejskiej – jak pojadą autobusy?

Utrudnienia odczują również pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego, korzystający z nocnych linii autobusowych. Na zmienione trasy skierowane zostaną dwie linie.

Autobusy linii N14 i N64, jadące w kierunku Dworca Centralnego, od ulicy Łojewskiej pojadą trasą objazdową: Chodecką, Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego, skąd powrócą na swoje stałe trasy. Kursowanie tramwajów wzdłuż ulicy Odrowąża pozostanie bez zmian. Pasażerom komunikacji miejskiej zaleca się śledzenie komunikatów. Więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Dlaczego remont ulicy Odrowąża jest tak ważny?

Ulica Odrowąża to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych warszawskiego Targówka i Bródna. Stanowi ona kluczowy korytarz transportowy, łączący te gęsto zaludnione dzielnice z Pragą-Północ i centrum miasta poprzez rondo Żaba. Zły stan nawierzchni nie tylko obniżał komfort podróży, ale także generował hałas i wpływał negatywnie na bezpieczeństwo.

Nowa nawierzchnia to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Gładki asfalt oznacza krótszą drogę hamowania, lepszą przyczepność oraz mniejsze ryzyko uszkodzenia zawieszenia pojazdów. To także znacząca poprawa dla okolicznych mieszkańców – nowa nawierzchnia przyczyni się do redukcji hałasu emitowanego przez przejeżdżające pojazdy. Choć weekendowe utrudnienia mogą być uciążliwe, finał prac przyniesie długofalowe korzyści dla całej dzielnicy.

