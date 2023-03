Sprzedawczyni zdrapała 3300 zdrapek Lotto. Nie zgadniesz, ile wygrała!

Sprzedawczyni zdrapała 3300 zdrapek Lotto

Młoda sprzedawczyni raczej nie takiej wygranej spodziewała się, gdy zdrapywała kolejne zdrapki Lotto. Jak ustalili wareccy policjanci, kobieta od lipca ubiegłego roku do marca 2023 r. w sklepie w Warce uszkodziła 3300 zdrapek Lotto oraz ukradła 2 500 złotych ze sklepowej kasy. - Właściciel punktu wycenił straty z tego tytułu na ponad 21 000 złotych – przekazała nadkom. Agnieszka Wójcik z policji w Grójcu. Jak dodała, funkcjonariusze zajmujący się sprawą na podstawie informacji przekazanych przez właściciela sklepu dotarli do 23-latki odpowiedzialnej za straty.

23-latka bez wygranej, ale z zarzutami

We wtorek, 21 marca, wareccy policjanci zatrzymali 23-letnią mieszkankę pow. grójeckiego, która była zatrudniona w sklepie, w którym doszło do kradzieży pieniędzy oraz zniszczenia zdrapek Lotto. - Przewieziona do komisariatu kobieta przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów. Usłyszała zarzuty zniszczenia mienia oraz kradzieży. Za czyny, których się dopuściła grozi do 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała nadkom. Agnieszka Wójcik.